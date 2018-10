Arequipa: Exconductora de TV denuncia a Rivera por violación sexual

En la recta final de la campaña electoral, las denuncias arrecian sobre los candidatos.

Esta vez, Víctor Hugo Rivera Chávez, postulante a la alcaldía provincial por el movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa, está en medio de la tormenta.

Carolina Castillo Valencia, una conocida exconductora de televisión de 40 años de edad, lo denunció la noche del lunes ante la Policía por el delito de violación sexual. El caso se difundió rápidamente esa misma noche. Ayer Castillo accedió a dar su testimonio ante varios medios de comunicación, mientras que el candidato negó que haya abusado de ella y asegura que detrás de la denuncia están sus adversarios políticos.

SU TESTIMONIO

Tras acudir al médico legista para pasar por un examen psicológico, la presentadora contó que conoció a Víctor Hugo Rivera, cuando él presidía el Club Internacional. Ella iba como maestra de ceremonias de algunas actividades.

Sin embargo, el acercamiento comenzó el 25 de junio de este año. Ella le escribe un mensaje por WhatsApp para pedirle la recomendación de un árbitro, pues una amiga necesitaba uno.

Rivera, que es un exárbitro de fútbol, le responde que la ayudaría y así las conversaciones se hacen más fluidas. El aspirante a la alcaldía la invita a tomar un café, Carolina acepta. Le consulta si está comprometido, pues así figuraba en su perfil de WhatsApp, pero él le dice que estaba comprometido con sus hijas y su proyecto.

La expresentadora reveló que salieron de seis a siete veces a tomar café, almorzar, al cine, a cenar y hasta conoció a la hija de Carolina.

Así transcurre el mes y llega el 27 de julio, víspera de Fiestas Patrias. La conductora señala que estaba invitada al cumpleaños de una amiga, tenía planeado asistir con uno de sus amigos, pero este le comunica que no podía ir. Por eso, llama a Rivera para que la acompañe y él acepta.

Las fotos, en las que ambos aparecen juntos, corresponden a esa fecha. Carolina manifiesta que, hasta este episodio, no tenían una relación de pareja; que en una cita anterior sí llegaron a darse un solo beso, pero que le pidió que continúen conociéndose.

"Habíamos bebido, pero de manera prudente, no en exceso. Nadie en el cumpleaños había bebido en exceso", señala. Después de pasar un momento agradable en la fiesta, Rivera se retira junto a Carolina a las 2:30 de la madrugada del 28 de julio. Se fueron a la vivienda de la presunta víctima.

LA PRESUNTA VIOLACIÓN

La denunciante sospecha que Rivera le dio alguna sustancia en la bebida que tomaron en el cumpleaños (whisky), pues perdió la conciencia desde que subió a su vehículo: "Algo extraño me sucedió, porque perdí el conocimiento, no recuerdo cosas [...] no sé como entré a mi casa".

La presentadora dice que, dentro de los destellos de recuerdos, está una escena en la sala, donde habría ocurrido la violación. Al día siguiente, se despertó, se sentía muy mal y recordó que algo sucedió. Llamó a Rivera para preguntarle y él le dijo que no pasó nada, salvo que se besaron en la sala.

Conforme pasó el día, ella se sentía peor y tenía recuerdos del acto. Hasta que por la noche, mientras meditaba en su sala, se percató que había una mancha en el mueble, que correspondería a semen.

"Lo llamé y me trató mal. [...] Lo vuelvo a llamar y me contestó una mujer, y me dice que es su pareja".

Carolina asegura que, a partir de ese día, Rivera no le dio cara; ella lo buscó para aclarar lo ocurrido y que le pida disculpas, pero todo fue en vano.

NIEGA VÍNCULO POLÍTICO

Castillo señala que no denunció el hecho porque durante dos meses estuvo muy afectada psicológicamente. Acudió a tratamiento con un psicólogo y psiquiatra.

Añade que su denuncia no tiene relación con la política y que no está promovida por algún candidato. Solo que recién tomó el valor para denunciar, pues el lunes fue al Centro de Emergencia Mujer y allí tomó el impulso. Ahora Castillo le pide que reconozca el daño, pida disculpas y asuma los gastos que hizo por su tratamiento psicológico y exámenes médicos.

RIVERA NIEGA VIOLACIÓN

Vía telefónica, el candidato Víctor Hugo Rivera negó que la haya violado y aseveró que presentó sus descargos ante las autoridades.

Reconoció que salió con ella, mas no el abuso: "Yo también tengo hijas y madre. No me gustaría que ellas estén en un caso similar, pero lamentablemente hay situaciones que están manejadas". Según el exárbitro, tiene las pruebas suficientes para demostrar que detrás de la denuncia hay intereses políticos.

El postulante manifestó que inicialmente ella lo buscó pidiendo ayuda para que la contacten con un árbitro y luego le propuso una entrevista en un programa que tenía a través de redes sociales. "Ella me invitó a la fiesta, compartimos algunas cosas", dijo. Según Rivera, después de esa fecha, ella lo comenzó a acosar.

Rivera manifiesta que las autoridades deberán determinar la veracidad de la denuncia. Además, puso en tela de juicio el daño psicológico que Castillo dijo sufrir, pues según Rivera hizo su vida normal.