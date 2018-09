Martín Vizcarra: "A Keiko no le respondo, yo respondo a la población" [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció luego que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lo acusara de intentar un golpe de Estado tras la presentación de la cuestión de confianza ante el Congreso de la República para aprobar las reformas constitucionales.

"Yo, a la señora Keiko no le respondo, yo le respondo a la población, [pero] le tengo mucho respeto", dijo el mandatario a su salida de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, en donde recibió la distinción de Doctor Honoris Causa.

Precisamente en la misma ciudad de Arequipa la lideresa de Fuerza Popular sostuvo en un mitín -con poca presencia de seguidores- que el presidente Martín Vizcarra estaría planeando un golpe de Estado con la cuestión de confianza para el Gabinete que planteó ante el Congreso.

"Hoy vemos con mucha preocupación la actitud del presidente Vizcarra, que ha planteado una cuestión de confianza al Congreso, pero en realidad lo que busca no es eso. El Perú no está para golpes de Estado. El Perú no está para debilitar más a sus instituciones", fueron las palabras exactas de Keiko Fujimori.

Sin embargo, el presidente expresó que la cuestión de confianza se dio en base a políticas de Estado, ratificando las cuatro reformas constitucionales que tendrá que aprobar el Congreso hasta el 4 de octubre para que sean sometidas a referéndum el 9 de diciembre de este año, tal y como se acordó en el Parlamento.

"La ciudadanía va a votar sobre 4 proyectos de reforma constitucional: una sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, la segunda es sobre la fiscalización del financiamiento de partidos políticos, la tercera reforma es la bicameralidad, y lo último es la no reelección de congresistas", señaló.

Como se recuerda, hasta el momento, el Congreso solo ha aprobado la norma para la elección del ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, que pasará a llamarse Junta Nacional de Justicia. Ahora solo queda que aprueben las reformas para el sistema político.