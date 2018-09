Pastor Santana adoctrinaba a jóvenes para pagar grandes cifras como diezmo [VIDEO]

Alberto Santana sigue en el ojo de la tormenta, incluso después de renunciar al liderazgo de la Iglesia evangélica El Aposento Alto, puesto que dejó tras la revelación de una joven, quien sostiene que él la maltrató y la tomó como su "concubina".

Un reciente informe en el programa "Beto a saber" reveló que el polémico personaje evangélico adoctrinaba a sus seguidores a través de libros escritos por él, en la escuela de ministros de El Aposento Alto, para que paguen grandes sumas de dinero en el diezmo obligatorio.

Uno de esos libros, cuyos precios no son menores a 7 dólares, es titulado como "Mis revelaciones económicas", y en él, Santana indicaba que era necesario ofrendar abundante dinero para recibir la misma cantidad de Dios.

"¿Cómo puedo comprar el terreno de mi iglesia? ¿Cuál es el modo de obtener dinero para edificar el Templo de Dios? ¿Qué hago si mi congregación no tiene dinero? ¿Existe algún banco o financiera que aún yo no conozca, y que me pueda prestar dinero para construir mi iglesia? ... todas estas y muchas preguntas más el Dr. Alberto Santana estará respondiendo en el presente libro", se lee en la portada del mencionado ejemplar.

En otro de los libros, el polémico pastor enseña que se diezma de todo lo que se vende y negocia, y que si no se entrega, se peca contra Dios.

Para el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, el objetivo de estos libros es mantener la visión de prosperidad de los seguidores, que significa para ellos que Dios los ha bendecido más.