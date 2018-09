Huancayo: UNCP firma convenio con el Centro de Investigación en Salud Ambiental

Con el objetivo de mitigar los efectos de contaminación en diferentes sectores de la Región, la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), suscribió un convenio de cooperación con el Centro de Investigación en Salud Ambiental Perú.

Mediante el proyecto “Previniendo la exposición de niños peruanos al plomo de la minería y reciclaje de baterías con un kit para plomo en suelo”, los investigadores, estudiantes y docentes podrán realizar investigaciones con respecto a los efectos de la minería en comunidades campesinas de Yauli- La Oroya.

“Este convenio será muy importante para nuestros docentes y alumnos interesados en la investigación y en el apoyo a nuestras comunidades”, resaltó Moisés Vásquez Caicedo Ayras.

Asimismo, mediante el convenio, el Centro de Investigación en Salud Ambiental, brindará se asistencia técnica en la formulación de políticas de investigación para los estudiantes que deseen realizar prácticas, pasantías, tesis de grado y posgrado.

Además, se gestionará procesos de capacitación dirigidos a docentes investigadores y a los alumnos involucrados con este proyecto, en las diferentes disciplinas que involucran los trabajos de mitigación en la contaminación.

El Centro de Investigación en Salud Medioambiental o Center For Research In Environmental Health (CREEH) Perú es una organización peruana no gubernamental sin fines de lucro que tiene como objetivo trabajar en el desarrollo de investigación y proyectos para fortalecer las capacidades en la mejora de la salud, ambiente y la calidad de vida de las poblaciones vulnerables afectadas por la contaminación.