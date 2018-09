Padres del primer puesto en San Marcos revelan cómo apoyaron a su hijo

Los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) están llenos de historia de perseverancia y éxito de quienes luchan por alcanzar una vacante. Diego Romero Ramírez, de 17 años, logró alcanzar el primer puesto en cómputo general de la Decana de América, y sus padres revelan cómo le ayudaron.

Diego Romero obtuvo 1 708 750 puntos y así se convirtió en el primer puesto de la universidad San Marcos, en un examen de admisión donde postularon más de 22 mil postulantes.

Ahora Diego se encuentra a la espera cursar la carrera de Ingeniería Biomédica, una especialidad que reúne todos sus intereses: medicina, física, matemáticas y tecnología. Para Andina, el joven dijo que en un futuro se ve como “un empresario digno en las ciencias de la salud, en una multinacional, trabajando en un país pobre”.

Sus padres, José Romero Viena y Tereza Ramírez Díaz, quienes lo acompañaron en todo momento durante su preparación, compartieron los posibles secretos que llevaron al éxito a Diego.

1. Dejarlo intentar una y otra vez

Uno de los más grandes tips es postular a diversas universidades. El primero puesto de San Marcos lo hizo en total nueve veces, desde los 12 años, y a distintos centros de estudios superiores.

Se presentó a la Universidad del Callao, la Universidad Nacional Agraria La Molina y la UNMSM, en donde finalmente se quedará. La idea era poner a prueba su talento y conocimientos. Increíblemente logró ingresar todas las veces y a diversas especialidades: matemáticas, física, química, y estadística.

“En cada ocasión mejoraba su puntaje. Creemos que esto ha sido determinante para lo que ha logrado ahora”, reveló el padre del joven.

2. Conocer sus habilidades

“Sabíamos que era muy talentoso, pero fuimos a un psicólogo para conocer cuáles eran sus habilidades. Así descubrimos, a través de una prueba de inteligencia, que tenía muy desarrollado el área lógico abstracto, importante para todo el tema de ciencias”, reveló el padre de Diego Romero.

3. No tanta presión

La orgullosa madre también dio una recomendación que es de la más importantes: nunca se debe ejercer demasiada presión sobre los hijos en materia de estudios, comentó Tereza Ramírez, quien tiene estudios en Economía.

“Muchos padres piensan que lo hacemos estudiar mucho, pero no es así.Él tenía su espacio para la recreación, como por ejemplo el baile. Lo inscribimos a las 7 de la noche. Su papá venía del trabajo y lo llevábamos a bailar de 7 a 9 de la noche. Además, llevaba clases de oratoria y natación, porque eso es lo que quería”, dijo la madre.

4. Apoyar su curiosidad

“Para él, estudiar no es una obligación. A él le gusta investigar, leer. Ha sido autodidacta en muchas cosas”, dijo el padre del primer puesto de la UNMSM, quien también aseguró que, pese a que gusta más de los números, desde pequeño se le incentivó la lectura, por lo que conoce la actualidad a través de diversos periódicos del Perú.

“Desde chiquito se le incentivó la lectura. Comenzando con revistas y luego periódicos. Él lee periódicos todos los días. Comenzamos desde los más sencillo a lo más complejo. De lunes a viernes lee La República y el fin de semana lee El Comercio. Él conoce la actualidad”, revelaron los padres del joven de 17 años.

5. Fomentar la disciplina y organización

Otro punto importante en que los padres de Diego lo apoyaron es fomentar la disciplina y constancia, a fin de que puedan alcanzar sus objetivos.

“Los padres debemos ser perseverantes, constantes para armar al niño con disciplina. Eso le da tiempo para todo: Para jugar, para estudiar, para ver su televisión, internet. Pero todo con horarios”, dijo la madre.

6. Ayudarlos a superar sus problemas

La madre del primer puesto de San Marcos no dudó en asegurar que uno de los mayores apoyos que pudo tener su hijo es que podía contar con ella. “Para ayudarlo a brillar es necesario conocerlo a fondo. Ser amigo de ellos".

“Si él tiene confianza con los padres, podrá decir papá me falta eso, mamá no comprendo. Y la mamá tiene la responsabilidad de asesorarlo y si no sabe debe buscar una persona que pueda hacerlo”, recomendó.

En tanto, el padre de Romero agregó que los niños no se frustran porque les da la gana, sino porque necesitan apoyo.

“Hay que descubrir cuál es el problema que los aqueja y darle solución, así el niño continúa avanzando en los estudios”, dijo.

7. Pasar tiempo con ellos

Para ambos padres es fundamental pasar tiempo con los hijos, no solo para supervisar cómo van en sus estudios, sino para conocerlos, para saber cómo atenderlos.

“Hay muchos padres que tienen dos o tres hijos y no les alcanza el tiempo. Y a veces hay la necesidad de dejarlos. No es fácil, lo sé. Pero hay que hacer el esfuerzo”, sentenció la orgullosa madre del primer puesto de la UNMSM.