Suerte de Aduviri se sabrá dos días antes de elecciones

La Sala Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima dará a conocer el 05 de octubre su decisión sobre la casación interpuesta por Walter Aduviri Calisaya, candidato al Gobierno Regional de Puno. Su suerte se decidirá dos días antes de las elecciones.

Esta instancia verá si deja sin efecto o confirma la sentencia de siete años de pena efectiva contra el exdirigente aimara por los actos de violencia registrados durante el Aimarazo, en 2011. Fue condenado como autor mediato del delito de disturbios, mientras los coimputados fueron absueltos.

Ayer se realizó la audiencia para que se analice la casación. Inició a las 08:30 horas y culminó una hora y media después. Asistió el representante del Ministerio del Interior y abogados del candidato.

Si la Sala Permanente rechaza el recurso de casación, el exdirigente tendrá que ser enviado a la cárcel.

En diálogo con La República, Aduviri dijo que en el tiempo que le queda afrontará como pueda la campaña electoral. “Lo que más me preocupa es la presencia de asesores de Martín Vizcarra en la audiencia y el asesor de un congresista. Eso prueba que detrás hay otros intereses”, dijo el exdirigente, quien está en la clandestinidad.

Aduviri añadió que hay intereses para enviarlo a la cárcel "con una teoría jurídica que no es aplicable para las comunidades campesinas". "Me quieren atribuir responsabilidad con argumentos, con lo que absolvieron a mis coimputados. Eso no es justicia. Eso es formar una decisión que no está sustenta en pruebas”, se quejó.

El último domingo, sus seguidores y familiares hicieron una vigilia en el atrio de la iglesia San Juan Bautista. Pidieron que lo declaren inocente del caso. ß

Esperan fallo de Corte Suprema

Dirigentes de las comunidades campesinas anunciaron que estarán a la expectativa de la decisión de la Corte Suprema. Señalaron que el Estado se está jugando con quien fue su dirigente. “Es un abuso. No hay pruebas pero a la mala lo quieren meter a la cárcel. Los CNM Audios dejan en claro cómo se deciden las cosas en el Perú. Vamos a ver si triunfa la justicia o la corrupción”, dijo Antonio Yujra, dirigente de la zona sur de Puno.