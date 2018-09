Caravana de candidato provincial atropella a perro y luego lo abandona [VIDEO]

Con una severa fractura terminó un can que fue atropellado durante el paso de la caravana de Javier Ponce, candidato a la Municipalidad Provincial de Puno.

Según contó la dueña, su perrito se encontraba paseando en la calle cuando fue atropellado violentamente por uno de los automóviles de la caravana del candidato.

El vehículo que iba a excesiva velocidad ocasionó que el animal termine tendido en medio de la pista con una fractura en su patita izquierda. Sin embargo, el chofer del vehículo ni siquiera se detuvo para auxiliarlo y continuó la marcha con la campaña política del candidato.

La dueña al observar que el can no podía caminar lo trasladó a una veterinaria. Fue ella misma quien tuvo que costear los gastos de los medicamentos y tratamiento de su mascota.

Hasta el momento ninguno de los partidarios de Poder Andino ni Javier Ponce se ha acercado a ofrecerle ayuda para el cuidado de su can. La dueña del can hizo sentir su indignación a través de la publicación de un video en Facebook.