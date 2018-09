Joven española rescatada de secta revela abusos que sufrió en Perú

Indignantes declaraciones. Patricia Aguilar, la joven española que fue rescatada de una secta en Perú, cuyo líder era Félix Steven Manrique, alias "Principe Gurdjieff", reveló a un medio de su país sobre los abusos y malos tratos que recibió durante el tiempo que vivió con el sujeto.

"Si pudo llegar a mi habitación en España cuando yo tenía 16 años y arrancarme de mi familia, puede hacerlo con cualquiera", dijo la joven española, tras un mes de recibir tratamiento psicológico.

Dos meses después de que su padre y la Policía peruana la rescataran de la selva de San Martín de Pangoa, Patricia Aguilar aseguró que ha "abierto los ojos" y, con ayuda de un psicólogo especializado, ya es capaz de relatar "la pesadilla" que vivió durante 18 meses siguiendo al gurú Félix Steven Manrique, quien hoy cumple condena por el delito de trata de personas.

Patricia Aguilar pidió declarar en el Juzgado de su ciudad para cambiar su primera manifestación en Perú, ya que, asegura, "se produjo cuando seguía manipulada psicológicamente y tenía miedo de contar la verdad y denunciar a Steven".

"Tiene que quedar claro que Steven es muy peligroso. Si sale de la cárcel, no habrá una sola adolescente, una sola mujer que esté a salvo en ningún país del mundo", reveló la joven a El Periódico.

Abusos

"Se aprovechó de mi edad, de que yo buscaba respuestas, cariño, y me engañó, me robó mi adolescencia y mi vida. Ahora soy consciente de que nos estaba matando", reveló Patricia Aguilar.

La joven española dijo, además, que Steven “es súper inteligente, peligroso y muy violento. Cuando estás con él, solo hay dos opciones: obedecerle en todo o atenerte a las consecuencias".

Asimismo, Patricia Aguilar aseguró que "los videos que grabé hace un año en Perú diciendo que yo estaba allí por mi propia voluntad, no eran tal. La manipulación era enorme: no era yo, es decir, hablaba yo, pero el mensaje era de él; yo hablaba por él".

Ella también afirmó que "vivir en la chacra aquella fue una pesadilla, yo estaba desesperada, con una depresión horrible. Nunca pedí ayuda porque cuando estás en el grupo no hay nada más fuera, te convencen de que todo lo que hay fuera es malo. Steven me hizo pensar que mi familia me iba a culpabilizar, que no me iba a entender, que me iban a castigar de algún modo. Incluso hubo un momento en que me dijo que mi familia reaccionaría en contra de mi bebé y le harían daño. Además, consiguió que me diera vergüenza lo que pudieran pensar de mí".

La joven española está convencida finalizó con una sentencia: "si no nos hubieran rescatado, habríamos muerto, Steven ha puesto en riesgo la vida de todas nosotras y de los niños".