Hace daño que autoridades electas tengan el complejo de empezar todo de cero

José Víctor Salcedo

Cusco

Desde el 22 de mayo pasado, el escritor cusqueño Luis Nieto Degregori está al frente de la Dirección de Cultura (DDCC). Después de mucho tiempo un intelectual asumió la responsabilidad del manejo de una entidad. Nieto Degregori, de cara al Bicentenario de la Independencia, impulsa la construcción del Centro Cultural Ayni Bicentenario y el Centro de Visitantes de Machupicchu.

¿Cuesta pasar de lo intelectual al terreno de la burocracia?

Tengo experiencia de trabajo en la Dirección de Cultura Cusco. En una de las gestiones estuve trabajando durante casi dos años. Por esa razón asumí el reto de dirigirla. Ha sido bastante osado asumir este reto.

¿Qué metas se ha trazado?

Redimensionar el trabajo de la DDCC para que esta cumpla las tres funciones más importantes: gestionar el patrimonio en beneficio de la población, potenciar la promoción de las industrias culturales y las artes, e impulsar el enfoque intercultural.

Hay alrededor de 2 mil sitios que están abandonados por falta de presupuesto. ¿Cómo se puede revertir esa situación?

El Perú es una país que tiene muy pocos recursos y el caso de la DDCC es excepcional, porque cuenta con recursos que ni siquiera tiene el Ministerio de Cultura (Mincu). La protección del patrimonio no hay que verla en el sentido de ampliar parques arqueológicos o vigilantes y conservadores, sino más bien en involucrar a la población en la protección de este. Hacer que entiendan que contribuir a su cuidado genera beneficios.

¿Hay forma de evitar que Cultura Cusco transfiera dinero (S/ 25 millones promedio al año) a Lima?

Eso está en las normas de funcionamiento de la institución. Es una transferencia para (el proyecto) Qhapaq Ñan. Creo que desde nuestra región debemos tener una perspectiva mucho más amplia. En base a los recursos del DDCC, se puede apuntar a construir políticas nacionales en protección de patrimonio, promoción de industrias culturales e interculturalidad. Cusco debería convertirse en uno de los motores del funcionamiento del ministerio impulsando políticas culturales, siendo piloto de estas, lo que no significa que los recursos se gasten fuera de la región.

Una de las propuestas que surge en campaña es la transferencia de Cultura al Gobierno Regional Cusco. ¿Ve esa propuesta como una buena opción?

No me he planteado el tema. Mientras la DDCC sea un órgano que dependa del Mincu, se debe seguir trabajando. Lo ideal sería que si se avanza en la transferencia de las direcciones desconcentradas a las regiones, el trabajo que se impulsa no se interrumpa. Lo que hace más daño en la gestión pública es el complejo que tienen las autoridades electas, como los funcionarios, de creer que es necesario empezar todo de cero. Lo importante es la continuidad, seguir manteniendo todas las líneas de trabajo productivas y hacer correcciones necesarias.

Una costumbre poco habitual en los políticos...

También poco habitual en cargos de designación y eso hace mucho daño al Estado, generando desperdicio de recursos.

Cada día llegan más turistas a Machupicchu. Si el teleférico es inviable, ¿qué nuevas alternativas de acceso hay?

Se está trabajando en una visión integral de la gestión de Machupicchu. Hay que entender que el teleférico está absolutamente descartado, porque ya la carretera Hiram Bingham causó una afectación importante. Entonces, generar nuevos accesos desde el mismo lugar (Aguas Calientes o Machupicchu Pueblo) es totalmente inviable. Lo que plantean la DDCC y el Mincu es un enfoque integral para buscar nuevos accesos, sobre todo por el lado oriental. Se están haciendo los estudios. No obstante, todo debe contar con la aprobación de Unesco. La población de Machupicchu y Cusco deben entender que Unesco monitorea permanentemente la gestión del sitio y cualquier acción que significara una amenaza para Machupicchu va a hacer que sea puesto en al lista de patrimonio en riesgo, lo que sería gravísimo.

Una encuesta de Cultura dice que el racismo y la discriminación son todavía fuertes en Cusco. ¿Cómo lo revertimos?

Siempre he señalado -desde mi labor como intelectual- que la enfermedad más grave de la sociedad peruana, [...] es el racismo, la exclusión. Por eso potenciar el Área de Interculturalidad es una prioridad absoluta, porque en este momento no maneja ni el 1% del presupuesto institucional. En uno o dos años queremos darle el 15 o 20%.

¿Es posible que el Hay Festival se desarrolle en Cusco?

No hemos tenido comunicación con las organizaciones. Sé que se quiere tener un día de continuación de actividades en Cusco. Si llegara la solicitud, será atendida. ❧