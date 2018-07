Patricia Aguilar: la versión de la joven española tras ser hallada en manos de secta [VIDEO]

Patricia Aguilar, la joven española reportada como secuestrada desde hace un año y medio por una secta liderada por el peruano Félix Steven Manrique Gómez (35), aseguró que está en nuestro país por voluntad propia y negó estar captada por alguna secta como se señaló en un inicio.

“He venido aquí por mi libre voluntad. Yo estoy aquí, no tengo ningún problema. No estoy captada por ninguna secta, ni por ninguna institución y por ninguna persona natural. Yo estoy aquí por mi propia voluntad y porque quiero estar aquí”, contó a Amércia Noticias.

Alberto Aguilar, padre de Patricia, aseguró que su joven hija se encontraba en el Perú con Félix Steven Manrique Gómez, a quien acusan de haberla inducido a abandonar su país natal España, para unirse a una secta llamada Gnosis.

“Esta persona lo único que ha hecho ha sido ayudarme. Me ha dado casa, me ha dado comida, me ha ayudado a acomodarme por aquí. Ahora lo que está pasando es que se le está difamando de una manera terrible. Se está poniendo en peligro tanto a él como a personas que vivan por allí”, agregó la joven española.

A demás, Patricia Aguilar señaló que se encuentra en nuestro país apoyando a una ONG. “Yo trabajo en la asociación de Corazón Compasivo con la ONG, que por cierto también está siendo afectada, se ha publicado. “Me ha parecido leer, no sé por dónde, que las personas que las que trabajan ahí se encargan de captar gente, cosa que niego totalmente”, afirmó.

Félix Manrique se encuentra detenido y según información policial podría cumplir una pena de 12 hasta 20 años de prisión por trata de personas luego de mantener en cautiverio a Patricia Aguilar, Margorie García Valverde y Paola Vega en una precaria vivienda de San Martín de Pangoa en la región Junín.