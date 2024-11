¿Qué pasa si me tomo las pastillas anticonceptivas a diferentes horas?

La pastilla anticonceptiva es uno de los métodos más antiguos y populares para prevenir embarazos, con una efectividad del 99,70% cuando se utiliza correctamente, según el Ministerio de Salud (Minsa). Este método revolucionó la vida de las mujeres desde su introducción en los años 60, al ofrecerles la posibilidad de tener una vida sexual activa sin el temor constante a un embarazo no planificado.

Con el paso del tiempo, las fórmulas han evolucionado significativamente para reducir efectos secundarios. Sin embargo, a pesar de sus avances, todavía existen mitos y preguntas frecuentes sobre su uso. Muchas mujeres se preocupan por su impacto en la fertilidad futura, posibles desórdenes hormonales o efectos a largo plazo.

¿Qué pasa si no la tomo las pastillas anticonceptivas a la misma hora?

En un diálogo previo con La República, la obstetra Amelia Salirrosas explicó que si tomas la pastilla con un retraso de 2, 4 o hasta 20 horas después de lo programado, no existe riesgo de embarazo. Sin embargo, si han pasado más de 24 horas, debes ingerir inmediatamente la píldora correspondiente a ese día junto con la del día anterior, es decir, tomar dos juntas.

“Hasta las 48 horas no hay riesgo significativo. El problema surge si el olvido supera ese tiempo. En ese caso, la mujer debe tomar dos pastillas al mismo tiempo y usar un método anticonceptivo no hormonal, como el preservativo, si planea tener relaciones sexuales, ya que podría estar en riesgo de embarazo, independientemente de si está en su periodo de ovulación o no”, aclaró Salirrosas.

Si el retraso ocurre cerca del final del ciclo, en las últimas píldoras activas (por ejemplo, la número 17, 18 o más), se deben descartar las píldoras placebo y continuar con las activas, incluso si es necesario abrir un nuevo blíster. “El objetivo es mantener la protección hormonal para evitar la ovulación y asegurar que el moco cervical permanezca espeso, lo que impide el embarazo”, puntualizó.

¿Cuál es la efectividad de la pastilla anticonceptiva si lo tomo a destiempo?

La efectividad de las pastillas anticonceptivas es alta, pero depende de cómo se tomen. Si se toman todos los días a la misma hora sin olvidar ninguna dosis, la efectividad alcanza el 99,7%. Sin embargo, si no se cumplen estos horarios, la efectividad disminuye al 93%.

La obstetra Nivania Reátegui, en comunicación previa con La República, destacó que para elegir el tipo adecuado de píldora anticonceptiva, es fundamental realizar una historia clínica detallada. Esto implica no solo recopilar datos básicos como edad, peso o presión arterial, sino también analizar las necesidades anticonceptivas y la rutina de la persona, así como su historial médico y familiar.

“Es importante considerar antecedentes de cáncer de mama, ovario o útero, así como casos de trombosis o embolia pulmonar en la familia, ya que estos son criterios clave para evaluar el uso de las píldoras”, explicó.4o

¿No tomar la pastilla anticonceptiva a la misma hora provoca desórdenes hormonales?

Existen varios mitos sobre las pastillas anticonceptivas, uno de ellos es que causan desórdenes hormonales si no se toman a tiempo. Sin embargo, la especialista Amelia Salirrosas aclara que esto no es completamente cierto, ya que retrasar la toma de las píldoras combinadas no afecta el ciclo hormonal ni aumenta el riesgo de embarazo, siempre que el retraso no supere las 48 horas y se sigan las recomendaciones indicadas.

Consejos para no olvidarte de tomar tus pastillas anticonceptivas