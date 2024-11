La pastilla del día siguiente se ha convertido en una opción común para muchas mujeres ante situaciones de riesgo de embarazo, como la falta de protección durante el acto sexual o la ruptura del condón. Sin embargo, es fundamental entender su verdadero propósito y efectividad. Este anticonceptivo oral de emergencia no está diseñado para un uso continuo y puede fallar en ciertas circunstancias.

Por ello, a pesar de la percepción generalizada de que esta pastilla es una solución rápida y efectiva, su uso debe ser considerado con precaución. Cabe indicar que desde finales de marzo de 2023, el Tribunal Constitucional (TC) dispuso que el Ministerio de Salud entregue de forma gratuita, en sus centros de atención, el anticonceptivo oral de emergencia levonorgestrel o ‘píldora del día siguiente’.

¿Cómo saber que la pastilla del día siguiente hizo efecto?

La obstetra María Elena Galarreta enfatizó que tomar la píldora es crucial para prevenir la ovulación y, por ende, la fecundación. Al ingerir la pastilla, se bloquea la progesterona, una hormona esencial en el proceso reproductivo femenino, explicó la especialista en diálogo previo con La República.

Por otra parte, en consulta con este medio, la ginecobstetra Vicky Vásquez indicó que, cuando una paciente toma la pastilla, lo que usualmente sucede es que se presenta un “sangrado por deprivación más o menos en los siete o 10 días” después de la ingesta. “Entonces, ese sangrado es el que usualmente nos dice ‘no me embaracé’”, sostuvo.

¿Qué efectos secundarios produce la pastilla del día después?

Después de tomar la pastilla del día después o Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), algunas personas tienen estos efectos secundarios que por lo general duran solo unos días y estos son:

mareo

fatiga

dolor de cabeza

sensibilidad en los senos

sangrado o manchado o un periodo muy abundante

dolor abdominal o cólicos.

¿Cuándo debes tomar la pastilla del día siguiente?

La obstetra María Galarreta aclaró que la recomendación técnica para tomar la píldora del día siguiente es durante las 72 horas o tres días posteriores a la relación sexual con riesgo de embarazo.

Asimismo, para la Dra. Vásquez, a excepción de presentarse situaciones de emergencia, el uso de la píldora no es muy recomendable. “Su uso no debería ser frecuente. La recomendación es que no se use más de 3 veces al año. Con cada uso podría ir disminuyendo su efectividad”, indicó.

¿Cuántas veces se puede tomar la píldora del día siguiente?

El uso de la píldora del día siguiente, como Plan B o ella, es una opción eficaz para prevenir embarazos no deseados. Sin embargo, es crucial entender que tomar más de una pastilla en un mismo día no incrementa su efectividad. Si vomitas dentro de las dos horas posteriores a la ingesta de la pastilla o a las tres horas de haber tomado ella, es recomendable consultar a un profesional de la salud para evaluar la necesidad de una nueva dosis.

Además, es importante no combinar ambas píldoras, ya que su uso simultáneo puede resultar en la ineficacia de ambas. Se aconseja esperar al menos cinco días después de tomar una de ellas antes de considerar la ingesta de la otra. Esta información es vital para garantizar el correcto funcionamiento de estos métodos anticonceptivos.

¿Cuándo puede fallar la pastilla del día después?

La llegada del ciclo menstrual puede verse alterada por diversos factores, entre ellos el uso de anticonceptivos. Si no recibes tu regla en el tiempo previsto o experimentas un retraso superior a siete días, es probable que la píldora no haya funcionado como se esperaba. En este contexto, es fundamental prestar atención a cualquier manchado o sangrado que pueda ocurrir tras la ingesta del medicamento.

El periodo menstrual debería presentarse dentro de los 7 días siguientes a la fecha programada en tu ciclo. Si esto no sucede, es recomendable realizar una prueba de embarazo para descartar cualquier posibilidad. La detección temprana es clave para tomar decisiones informadas sobre tu salud reproductiva.