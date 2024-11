¿Qué hacer si el condón se queda dentro de la vagina durante el acto sexual?

El condón es un método anticonceptivo que no solo previene embarazos no deseados, sino que también protege contra enfermedades e infecciones de transmisión sexual (ETS e ITS). No obstante, en algunas ocasiones, el preservativo puede romperse o deslizarse, por lo que queda dentro de la vagina durante relaciones sexuales con personas con vulva, lo que puede generar preocupación en la pareja.

¿Qué hago si el condón se queda dentro de la vagina?

Lo primero que se recomienda hacer si el condón se desliza y queda dentro de la vagina es mantener la calma, según explicó la sexóloga Vicky Vargas en diálogo previo con La República. “Esto ocurre por un efecto de succión o vacío en la vagina, ya que es un tubo cerrado en un extremo. Por lo general, el preservativo se queda cerca del cuello uterino”, detalla.

Este espacio se conoce como el saco de Douglas, ubicado a unos nueve centímetros en la cara posterior de la vagina, en la zona cercana a la espalda. Para extraerlo, la obstetra Amelia Salirrosas, en comunicación previa con este medio, sugiere seguir estos pasos:

Ponerse en cuclillas o sentarse cómodamente sobre el inodoro.

Introducir dos dedos de la mano, previamente lavados.

Buscar el condón y tirar suavemente para retirarlo.

¿Por qué el condón se queda dentro de la vagina?

La ginecóloga y sexóloga Vicky Vargas señaló que el condón puede romperse o quedarse dentro de la vagina debido a una colocación incorrecta, ciertas posiciones sexuales o la pérdida de erección durante el acto, lo que provoca que el preservativo quede flojo y termine en la vagina.

Por otro lado, la obstetra Amelia Salirrosas explicó que estos problemas suelen originarse "porque hay errores al momento de usar el preservativo. Estos tienen diferentes tallas, pero muchos hombres desconocen esto y compran los que ven o les parece que podrían quedarles”, indicó. En conversación previa con este medio, Salirrosas recomendó medir el largo y diámetro del pene erecto para determinar la talla correcta, comparándola con las especificaciones en la caja.

La lubricación también juega un papel importante, especialmente en la ruptura del condón. La sexóloga Vargas sostuvo que si la vagina está seca, el preservativo puede adherirse a las paredes vaginales y quedar atrapado. Normalmente, el moco cervical asegura una lubricación suficiente, pero cuando hay mayor fricción por falta de humedad, el condón puede dañarse y romperse.

¿Cómo saber si se rompió el condón en el sexo?