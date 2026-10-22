Te llaman del extranjero y te vacían el buzón de voz: la trampa con la que están robando cuentas de WhatsApp en Perú

Activar la verificación en dos pasos es crucial para proteger las cuentas. Esta función añade una capa extra de seguridad, dificultando el acceso no autorizado a través de códigos recibidos.

Activar la verificación en dos pasos es crucial para proteger las cuentas. Esta función añade una capa extra de seguridad, dificultando el acceso no autorizado a través de códigos recibidos. Foto: difusión/Composición LR

El robo de cuentas de WhatsApp mediante llamadas internacionales es una modalidad de fraude que vuelve a generar alertas entre los usuarios peruanos. El método, que se difundió durante 2025 y ha ganado visibilidad en redes sociales como TikTok, aprovecha el sistema de recepción de mensajes de voz para obtener el código necesario para ingresar a una cuenta ajena.

La operación se basa en conseguir el código de verificación que WhatsApp envía al número de teléfono asociado a la cuenta. Si el buzón de voz conserva un PIN predeterminado y los delincuentes logran acceder a él, pueden recuperar el mensaje con el código y utilizarlo para tomar el control de la aplicación. Por ello, la seguridad de este servicio telefónico también forma parte de las medidas para proteger la cuenta.

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Cómo roban cuentas de WhatsApp con llamadas del extranjero y el buzón de voz

El procedimiento comienza cuando el usuario recibe una llamada inesperada desde un número internacional. En este contexto, los ciberdelincuentes buscan que el código de verificación de WhatsApp quede disponible en el buzón de voz de la víctima. Este código es necesario para completar el acceso a la cuenta y también puede llegar mediante un mensaje de texto SMS.

El riesgo aumenta si el buzón telefónico conserva la clave de fábrica o un PIN fácil de adivinar, como 0000 o 1234. Bajo esas condiciones, un tercero podría intentar ingresar al servicio y escuchar el mensaje que contiene el código. Una vez que obtiene esa información, puede usarla para intentar registrar la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo y desplazar al titular legítimo.

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WhatsApp: cómo activar la verificación en dos pasos y evitar el robo de tu cuenta

Una de las medidas de protección consiste en activar la verificación en dos pasos desde la propia aplicación. Para hacerlo, el usuario debe ingresar a WhatsApp, abrir el menú de los tres puntos, acceder a Ajustes, seleccionar Cuenta y elegir Verificación en dos pasos. Esta función incorpora una comprobación adicional al proceso de acceso y dificulta que otra persona tome el control únicamente con el código recibido.

Durante la configuración, se debe establecer una contraseña que cumpla con los requisitos de seguridad indicados: al menos ocho caracteres, una letra y un número. También es importante mantener bajo control los códigos de verificación y no compartirlos con otras personas. Si llega uno sin haber iniciado un proceso de registro, conviene no utilizarlo ni facilitarlo a terceros.