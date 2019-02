Rescatan a mascota hallada en acantilado de la Costa Verde [ VIDEO Y FOTOS]

Por intermedio de las redes sociales, un ciudadana identificada como Patricia Sánchez publicó que el día 16 de febrero pudo rescatar a la mascota que se encontraba atrapada en un acantilado de la Costa Verde.

El rescate se dio dos días después de que la sección de Reportero Ciudadano publicara una nota en donde se hacía de conocimiento público que un can se encontraba atrapado en un pequeño espacio de uno de los acantilados.

El 14 de febrero, día que fue publicada la nota, la animalista Priscilla Ciuffardi dio a conocer que la mascota se encontraba en un mal estado de salud. Asimismo, comentó que un grupo de animalistas se habría acercado al lugar, pero no pudieron rescatarlos debido a que el can se encontraba muy asustado.

Sin embargo, mediante las redes sociales Patricia Sánchez dio a conocer todos los esfuerzos realizados en conjunto con Patricia Hanza y Carlos López para poder rescatar al temeroso perro. Mientras que un ciudadano identificado como

“Hace una semana o más, vi esta publicación, en La República. Por ello, hoy en coordinaciones, con Patricia Hanza quedamos para ayer sábado ir a un rescate de otro caso. Sin embargo, por falta de información, no pudimos concretar el rescate de La Victoria. Así qué, habiendo tanto casos, que necesitan con urgencia ser rescatados, como en este caso, fuimos a su rescate junto a Carlos, René y Patricia. Se pudo rescatar y es una perrita, que según el veterinario debe tener 3 años. Estaba muy asustada y deshidratada. Además, está muy delgada y por ello, yo le estoy dando un hogar temporal, cuidados y mucho para su pronta recuperación. Hoy fue Kanti, mañana será otro animalito. Gracias”, escribió la usuaria en su red social.

Asimismo, Renee Cr también publicó en redes sociales sobre el rescate de Kanti, como ha sido bautizada la mascota.

“Te imaginas no tener que comer, mucho menos agua y a los lados solo una pista donde pasan los carros como locos. Sí, es la Costa Verde. Bueno, esa es su historia, hasta hoy 16 de febrero que fue rescatada. No fue fácil, corrimos mucho, nos metimos a la pista, también nos metimos a la covacha de fumones y fue ahí donde la pudimos rescatar. Amigos, no seamos indiferentes, hay muchas formas de ayudar, difundiendo, llevando comida, buscando rescatistas, etc. Pero siempre hay algo por hacer si es que realmente se quiere ayudar. Siempre se puede. No seamos indiferentes, rescate exitoso sábado 16 de febrero”, escribió el usuario en redes sociales.

Tal como se observa en la fotografía, la mascota ha sido llevado a un veterinaria para poder ser examinada. Este tipo de actos ha sido compartido por las personas en Facebook, quienes han felicitado al joven por su valerosa acción.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).