YoDenuncio: ambulantes invaden calles de Ventanilla

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana identificada como Tatiana Lopez reportó que, en las calles del distrito de Ventanilla, perteneciente a la región Callao, se viene registrando un problema que ha incomodado a los residentes del lugar.

Según la denunciante, decenas de ambulantes han invadido las calles de la manzana R5 y Q5, las han cerrado con tranqueras, por ende, no permiten el libre paso de los peatones y vehículos.

“Los ambulantes que tomen las pistas de la calle que se encuentran entre las manzanas R5 y Q5, han tomado las pistas desde el día de ayer y han cerrado la calle con tranqueras para que no pasen vehículos. Ellos se encuentran en la pista con sus productos, han contratado personal que son los q se encargan de abrir y cerrar la tranquera. Imagínese un incendio una desgracia. Tenemos adultos mayores que no pueden caminar y tienen que bajar una calle antes porque el carro no puede pasar, en esta calle se encuentra un colegio también, todo un caos. Los ambulantes están desde el año pasado ocupando las áreas verdes de la calle”, escribió la ciudadana a nuestra plataforma de denuncia.

Los moradores del lugar piden que las autoridades restablezcan el orden en la zona y que así puedan transitar tranquilamente.

(Texto y fotos enviados por Tatiana Lopez mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).