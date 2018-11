SMP: ribera de río Rímac se ha convertido en un basural [FOTOS]

Por intermedio del WhatsApp de La República, el ciudadano Rodrigo López denunció como es que, la ribera derecha del río Rímac que corresponde al distrito de San Martín de Porres (SMP) se ha convertido en un basural.

De acuerdo a la declaración del ciudadano, esta parte del valle se encuentra totalmente abandonado por las autoridades. Según la opinión de López las autoridades no han cumplido con lo que les prometieron para preservar la ribera.

“La ribera derecha del río Rímac está con basura, y además abandonado a su suerte. No se ha efectuado la reconstrucción de esta zona, destruida por fenómeno del niño Costero de febrero del 2017, es decir han transcurrido casi dos años y no se he hecho nada”, comentó mediante el WhatsApp de nuestro portal de denuncia.

Él denunciante considera una acción irresponsable, prometer y no hacer ningún trabajo de reconstrucción, asegura, que las fotografías enviadas a la sección Reportero Ciudadano, son prueba de su denuncia.

En las fotografías se muestra como la basura inclusive llega a las agua del río. Entre desmonte, y grandes cantidades de desperdicio, muy cerca de viviendas. Los vecinos temen por su salud debido a que la basura puede traer roedores e insectos, y con ellos enfermedades.

(Texto y fotos enviados por Rodrigo López mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).