Xiaomi lanza la Serie REDMI Note 17 en Perú, que incluye cuatro modelos, destacando el Pro Max 5G con diseño renovado, baterías de gran capacidad y carga rápida. Foto: Difusión

Xiaomi lanza la Serie REDMI Note 17 en Perú, que incluye cuatro modelos, destacando el Pro Max 5G con diseño renovado, baterías de gran capacidad y carga rápida. Foto: Difusión

Xiaomi presentó en el mercado peruano la Serie REDMI Note 17, la generación más reciente de su exitosa línea de smartphones, con cuatro nuevos modelos, incluido el primer modelo Pro Max de la serie: REDMI Note 17 Pro Max 5G. La nueva gama incorpora baterías considerablemente más grandes y carga más rápida para ofrecer una mayor autonomía, resistencia mejorada al agua y a las caídas, y un lenguaje de diseño completamente nuevo, llevando la confiabilidad a largo plazo al segmento de gama media y haciendo realidad la visión de REDMI de ofrecer smartphones diseñados para durar años.

El lanzamiento también marca un hito importante: la Serie REDMI Note ya superó los 500 millones de unidades distribuidas en todo el mundo.¹ Generación tras generación, la serie se ha mantenido fiel a aquello que le permitió ganarse esa confianza: “productos premium al alcance de todos y calidad premium en cada producto”. La Serie REDMI Note 17 continúa este legado, con mejoras diseñadas para que los usuarios disfruten sus dispositivos con confianza durante años.

Al frente de la línea se encuentra el primer REDMI Note 17 Pro Max 5G, que combina un nuevo diseño audaz, REDMI Titán Quality, experiencias de nivel insignia y una gran batería de 9.210 mAh.² Junto con REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17, esta gama de cuatro dispositivos lleva la filosofía Diseñados para Durar de REDMI a usuarios con diferentes necesidades y estilos de vida.

Construida con calidad Titán, la serie refleja el compromiso de Xiaomi con el desarrollo de smartphones que se mantengan confiables durante años de uso diario. Este compromiso se extiende a toda la experiencia de propiedad, con hasta seis años de actualizaciones de seguridad en toda la línea. En modelos seleccionados, los usuarios también disfrutan de hasta seis años de salud de batería.³ El REDMI Note 17 Pro Max 5G va un paso más allá con una experiencia de software como nuevo durante seis años,⁴ garantizando fluidez y confiabilidad duraderas.

Calidad Titán: una serie diseñada en torno a tus necesidades cotidianas

REDMI Note 17 Pro Max 5G⁶ y REDMI Note 17 Pro 5G⁷ son los primeros de la industria en obtener la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Titán Quality, un nuevo estándar de calidad desarrollado conjuntamente con TÜV SÜD bajo la filosofía “Creado para durar, pensado para confiar”. La certificación valida tres dimensiones fundamentales de la confiabilidad a largo plazo mediante rigurosas pruebas de laboratorio y del mundo real: resistencia a caídas, incluidos impactos mecánicos, vibraciones, colisiones y ciclos de vida de puertos y botones; resistencia al agua, con pruebas de inmersión prolongada en 8 categorías; y rendimiento de batería, que abarca ciclos de temperatura, impactos mecánicos, carga de alto ciclo y autonomía prolongada.

REDMI Note 17 Pro Max 5G⁶ y REDMI Note 17 Pro 5G⁷ obtienen la certificación completa en las tres dimensiones. REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 cuentan con la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Rendimiento de Batería,⁸ con una longevidad validada bajo el mismo estándar riguroso. Desde la batería que impulsa cada día hasta la estructura que resiste cada caída, REDMI Titán Quality está diseñada en torno a la forma en que las personas realmente usan sus teléfonos.

Sistema de Batería REDMI Titán: autonomía cuando más importa

Con hasta tres días de batería con una sola carga y solo 20 minutos de carga para obtener energía para todo el día,⁹ REDMI Note 17 Pro Max 5G está diseñado para usuarios que necesitan que su teléfono siga su ritmo, no que los limite.

Toda la Serie REDMI Note 17 incorpora el Sistema de Batería REDMI Titán, basado en tecnología avanzada de batería de silicio-carbono para ofrecer un doble avance en autonomía ultralarga y gestión inteligente de energía.

REDMI Titán Quality se basa en las experiencias que los usuarios necesitan cada día, comenzando por la autonomía. REDMI Note 17 Pro Max 5G incorpora la batería para smartphone más grande de Xiaomi hasta la fecha, con 16% de contenido de silicio². El dispositivo equipa una batería de 9.210 mAh², con el mismo rendimiento de carga rápida y larga vida útil por ciclos.

Combinada con HyperCharge de 100 W¹⁰ y carga inversa de 27 W,¹¹ ofrece una autonomía excepcional y carga rápida para quienes dependen de su dispositivo durante todo el día y más allá. REDMI Note 17 Pro 5G incorpora una batería de 8.340 mAh² con HyperCharge de 67 W,¹⁰ mientras que REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 cuentan con batería de 7.700 mAh² y carga turbo de 45 W.¹⁰

Gracias al sistema inteligente de gestión de batería, las baterías conservan 80% o más de su capacidad original después de 1.600 ciclos de carga, equivalente a aproximadamente seis años de uso típico.³ El rendimiento de la batería está además validado por la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Rendimiento de Batería, otorgada tras rigurosas pruebas de vida útil por ciclos, autonomía, resistencia a impactos y desempeño bajo temperaturas extremas.

Estructura REDMI Titán: resistencia donde más importa

REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G incorporan estructura REDMI Titán, una arquitectura de hardware reforzada diseñada para soportar las exigencias físicas del uso cotidiano. Con mayor resistencia a caídas y protección integral contra polvo y agua, ambos modelos están diseñados para afrontar impactos, salpicaduras y entornos exigentes del mundo real.

Ambos modelos Pro cuentan con una arquitectura avanzada de resistencia al agua con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K.¹² También superaron una exigente prueba de resistencia al agua de 2 metros durante 72 horas¹³ e incorporan por primera vez el Modo Subacuático.¹⁴ Además, la resistencia confiable al polvo y al agua en todos los modelos reduce la preocupación por salpicaduras cotidianas. Wet Touch Technology 2.0 detecta de forma inteligente agua, aceite, espuma y sudor para mantener cada toque preciso y responsivo.

Diseñados y rigurosamente probados para condiciones reales, REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G ofrecen mayor protección frente a caídas accidentales. Respaldados por certificación SGS,¹⁵ los modelos Pro han sido probados para soportar caídas de hasta tres metros sobre superficies de granito.¹⁶ Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 mejora aún más la resistencia a caídas y rayones cotidianos.

En ambos modelos, una arquitectura interna de nivel insignia refuerza la durabilidad desde el interior. Una tarjeta madre de alta resistencia, un marco intermedio MDA reforzado y un diseño de amortiguación de impactos trabajan en conjunto para proteger componentes críticos.

La elegancia se une a la practicidad cotidiana

Con una estética más limpia y contemporánea, la Serie REDMI Note 17 presenta un lenguaje de diseño renovado con módulo de cámara rediseñado, pantalla plana, esquinas suavemente redondeadas y panel posterior con acabado dual.

En REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G, la cubierta trasera y el marco se integran de forma más fluida gracias a un diseño mejorado del marco intermedio, ofreciendo una sensación en mano más suave y cómoda. En REDMI Note 17 Pro 5G, una franja metálica para la cámara añade profundidad y capas al diseño, otorgándole una identidad visual distintiva.

Los acabados exclusivos aportan personalidad adicional a la serie. Disponible exclusivamente en REDMI Note 17 Pro Max 5G, Rosa Nube incorpora una cubierta trasera fotocromática que cambia de blanco nube a un cálido tono rosa-naranja bajo luz UV.¹⁷ Para REDMI Note 17 Pro 5G, Naranja Satinado y Azul Cielo ofrecen dos expresiones de estilo distintivas. Naranja Satinado utiliza un nuevo Glitter Process para crear patrones únicos en cada dispositivo, mientras que el Azul Cielo presenta un suave acabado azul celeste que aporta un carácter fresco y vibrante.

Experiencias de nivel insignia, ahora más accesibles

Un dispositivo diseñado para durar años nunca debería sentirse obsoleto. La Serie REDMI Note 17 combina durabilidad a largo plazo con capacidades de pantalla, rendimiento y cámara de nivel insignia, para que la experiencia siga siendo satisfactoria no solo el primer día, sino durante años.

Pantallas y audio más inmersivos

Las pantallas vívidas de toda la serie ofrecen una experiencia de visualización más brillante e inmersiva, complementada por un potente desempeño de audio. Los modelos Pro incorporan una pantalla de 6,83 pulgadas, mientras que REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 ofrecen una pantalla más grande de 6,99 pulgadas para streaming y gaming.

Los materiales luminosos mejorados de nivel insignia en REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G alcanzan hasta 3.500 nits de brillo máximo para una visibilidad excepcional en exteriores, complementados por resolución 1.5K que ofrece colores vivos, contraste profundo y detalles nítidos. Una tasa de muestreo táctil instantánea de 3.200 Hz garantiza interacciones ultrarrápidas.¹⁸

La Serie REDMI Note 17 también ofrece una potente experiencia de audio. La salida de los altavoces en toda la serie proporciona audio fuerte y claro para reproducción multimedia, tonos de llamada y notificaciones. En REDMI Note 17 Pro Max 5G, la experiencia se eleva aún más con un aumento de volumen de hasta 400%.¹⁹

Potente rendimiento con IA inteligente

REDMI Note 17 Pro Max 5G está impulsado por la Plataforma Móvil Snapdragon® 6 Gen 5, capaz de manejar gaming intensivo, contenido 4K y multitarea exigente con facilidad. REDMI Note 17 Pro 5G ofrece un rendimiento fluido y confiable para entretenimiento y productividad cotidianos.

El REDMI Note 17 Pro Max 5G admite hasta 16 GB de RAM mediante extensión de memoria, mientras que el REDMI Note 17 Pro 5G, en su configuración de 8 GB + 512 GB²⁶, puede alcanzar hasta 16 GB de RAM mediante extensión de memoria, mientras que la configuración de 6 GB + 256 GB puede alcanzar hasta 12 GB de RAM mediante extensión de memoria, permitiendo mantener más aplicaciones funcionando sin interrupciones en segundo plano.²⁰ REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17 completan la línea con un rendimiento eficiente optimizado para un uso diario fluido.

Las capacidades de IA de REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G añaden una capa de inteligencia para el día a día. REDMI Note 17 Pro Max 5G incorpora Xiaomi HyperAI²¹ para productividad avanzada y asistencia creativa.

En toda la Serie REDMI Note 17, Google Gemini²² y Circle to Search con Google²³ llevan interacciones intuitivas impulsadas por IA a cada modelo.

Retratos fieles a la realidad para la creatividad cotidiana

Desde momentos cotidianos hasta retratos memorables, la Serie REDMI Note 17 está diseñada para ofrecer resultados fieles a la realidad con mayor claridad y realismo. REDMI Note 17 Pro Max 5G incorpora capacidades mejoradas de retrato que capturan tonos de piel naturales, ricos detalles faciales y colores vibrantes en una amplia variedad de condiciones de iluminación.

Para creación de video, toda la serie admite grabación de video dual, ofreciendo una narrativa más rica desde múltiples perspectivas. REDMI Note 17 Pro Max 5G también admite grabación de video 4K a 30 fps para mayor claridad y detalle.

El modo Video Profesional y la función Live Moment en REDMI Note 17 Pro Max 5G y REDMI Note 17 Pro 5G facilitan capturar, editar y compartir contenido.

Para ampliar las posibilidades creativas, AI Creativity Assistant simplifica la edición de fotos con diversas herramientas inteligentes de mejora.²⁴ Los modelos Pro amplían estas capacidades con AI reducción de reflejos, además de AI Erase Pro, AI Beautify, Optimización de imagen con AI y más, brindando mayor flexibilidad creativa en la posproducción.

Precio, disponibilidad y beneficios

La Serie REDMI Note 17 está disponible en el mercado peruano a través de los canales oficiales de Xiaomi, incluyendo mi.com/pe y las Xiaomi Stores, así como otros canales de venta autorizados, sujeto a la disponibilidad de cada modelo.

REDMI Note 17 Pro Max 5G está disponible en tres colores: Rosa Nube, Negro y Verde²⁵, con una configuración de almacenamiento de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento²⁶, a un precio sugerido desde los S/2,199.00.

REDMI Note 17 Pro 5G está disponible en tres colores: Azul Cielo, Negro y Naranja Satinado²⁵, con dos variantes de almacenamiento 6GB + 256GB y 8GB + 512GB²⁶, a un precio sugerido desde los S/1,799.00 y S/2,099.00 respectivamente.

REDMI Note 17 5G está disponible en tres colores: Morado Celestial, Verde Azulado y Negro²⁵, con una configuración de almacenamiento de 6GB de RAM y 256GB de almacenamiento²⁶, a un precio sugerido desde los S/1,499.00.

REDMI Note 17 está disponible en tres colores: Morado Celestial, Verde Azulado y Negro²⁵, con una configuración de almacenamiento de 6GB + 256GB²⁶, a un precio sugerido desde los S/1,299.00.

Los usuarios que adquieran la Serie REDMI Note 17 disfrutarán de varias ventajas sin coste adicional. Toda la familia, incluyendo el REDMI Note 17 5G y el REDMI Note 17, cuenta con 2 años de garantía contra daños de pantalla. Por su parte, los modelos de gama superior, el REDMI Note 17 Pro 5G y el REDMI Note 17 Pro Max 5G, elevan el estándar de respaldo al incorporar además 2 años de garantía total del producto y 3 años de garantía dedicados a la batería. Aplica términos y condiciones en el siguiente link.

Asimismo, podrán acceder a una prueba gratuita de 6 meses de Google One con 200 GB de almacenamiento en la nube;²⁷ una prueba gratis de 2 meses de YouTube Premium,²⁸ y una prueba sin costo de 3 meses de Spotify Premium.²⁹

Especificaciones rápidas de la Serie REDMI Note 17

REDMI Note 17 y REDMI Note 17 5G

REDMI Note 17 REDMI Note 17 5G Diseño - Colores: Morado Celestial, Verde Azulado, Negro ²⁵

- Dimensiones: 169.70mm x 79.14mm x 8.45mm³⁰

- Peso: 224g³⁰

- IP65 resistencia al polvo y al agua¹² - Colores: Morado Celestial, Verde Azulado, Negro ²⁵

- Dimensiones: 169.70mm x 79.14mm x 8.45mm³⁰

- Peso: 225g³⁰

- IP65 resistencia al polvo y al agua¹² Cámara - 50MP cámara principal

- f/1.8

- 5P lens

- 16MP cámara frontal

- f/2.5 - 50MP cámara principal

- f/1.8

- 5P lens

-16MP cámara frontal

- f/2.5 Funciones de IA - AI Creativity Assistant²⁴

- AI Erase Pro,³⁵ AI Sky,³⁵ AI Image Expansion

- Google Gemini,²² Circle to Search with Google²³ - AI Creativity Assistant²⁴

- AI Erase Pro,³⁵ AI Sky,³⁵ AI Image Expansion

- Google Gemini,²² Circle to Search with Google²³ Pantalla - 6.99" FHD+ AMOLED display

- Resolución: 2396 x 1080

- Tasa de refresco: Hasta 120Hz

- Brillo: 1800 nits brillo máximo, 1200 nits HBM

- Profundidad de color: 8-bit

- Relación de contraste: 5,000,000:1

- DCI-P3 amplia gama de color

- Tasa de muestreo táctil: 240Hz

- TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified - 6.99" FHD+ AMOLED display

- Resolución: 2396 x 1080

- Tasa de refresco: Hasta 120Hz

- Brillo: 1800 nits brillo máximo, 1200 nits HBM

- Profundidad de color: 8-bit

- Relación de contraste: 5,000,000:1

- DCI-P3 amplia gama de color

- Tasa de muestreo táctil: 240Hz

- TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified Rendimiento - Snapdragon® 6s Gen 4 Mobile Platform

- 4nm tecnología de proceso de fabricación

- CPU: Procesador de ocho núcleos, hasta 2.4GHz

- GPU: Adreno

- LPDDR4X + UFS3.1 (256GB/512GB) / UFS2.2 (128GB)²⁶

- 6GB + 256GB, 8GB + 512GB

- Con Xiaomi HyperOS 3³¹ - Snapdragon® 6 Gen 5 Mobile Platform

- 4nm tecnología de proceso de fabricación

- CPU: Procesador de ocho núcleos, hasta 2.6GHz

- GPU: Adreno

- LPDDR5X, up to 6400Mbps²⁶

- UFS 4.1 (256GB/512GB)

- Sequential read/write speeds: up to 2100 MB/s

- UFS 2.2 (128GB)

- Sequential read/write speeds: up to 1000 MB/s

- 8GB + 256GB

- Con Xiaomi HyperOS 3³¹ Batería y carga - 7700mAh (typ) batería²

- 45W carga turbo¹⁰

- 22.5W carga inversa¹¹ - 7700mAh (typ) batería²

- 45W carga turbo¹⁰

- 22.5W carga inversa¹¹ Audio - 200% aumento de volumen⁵

- Hi-Res Audio - 200% aumento de volumen⁵

- Hi-Res Audio Conectividad - 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi

- SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD)

- Compatible con NFC³⁴

- Bluetooth® 5.0 - 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi

- SIM 1 + Hybrid (SIM or microSD)

- Compatible con NFC³⁴

- Bluetooth® 5.1 Seguridad - Sensor de huellas en pantalla

- Desbloqueo facial con IA - Sensor de huellas en pantalla

- Desbloqueo facial con IA

REDMI Note 17 Pro 5G y REDMI Note 17 Pro Max 5G

REDMI Note 17 Pro 5G REDMI Note 17 Pro Max 5G Diseño - Colores: Negro, Azul Cielo y Naranja Satinado²⁵

- Dimensiones: 163.45mm x 78.27mm x 8.6mm³⁰

- Peso: 223g³⁰

- IP66/IP68/IP69/IP69K resistencia al polvo y al agua¹² - Colores: Negro, Rosa Nube y Verde²⁵

- Dimensiones:

- 163.44mm x 78.27mm x 8.57mm (Rosa Nube)³⁰

- 163.44mm x 78.27mm x 8.65mm (Verde, Morado, Negro)³⁰

- Peso: 225.1g (9,210mAh)³⁰

- IP66/IP68/IP69/IP69K resistencia al polvo y al agua¹² Cámara - 50MP cámara principal

- OIS

- f/1.8

- 0.64μm

- 5P lens

- 8MP cámara ultra gran angular

- f/2.2

- 16MP cámara frontal

- f/2.4 - 50MP cámara principal

- OIS

- f/1.5

- 0.8μm

- 6P lens

- 8MP cámara ultra gran angular

- f/2.2

- 32MP cámara frontal

- f/2.2 Funciones de IA - AI Creativity Assistant²⁴

- AI Glare Removal, AI Image Enhancement, AI Beautify, AI Erase Pro, AI Image Expansion, and more.²¹

- Google Gemini,²² Circle to Search with Google²³ - Xiaomi HyperAI²¹

- AI Writing, AI Interpreter, AI Dynamic Wallpapers, AI Speech Recognition, AI Creativity Assistant,²⁴ and more.

- Google Gemini,²² Circle to Search with Google²³ Pantalla - 6.83" AMOLED display³⁰

- Resolución: 1.5K (2772 x 1280)

- Tasa de refresco: Hasta 120Hz

- Brillo: 3500 nits brillo máximo

- Profundidad de color: 12-bit

- Relación de contraste: 8,000,000:1

- DCI-P3 amplia gama de color

- Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

- Tasa de muestreo táctil: 240Hz

- Tasa de muestreo táctil instantánea: 3200Hz¹⁸

- 3840Hz PWM dimming | TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Certified | TÜV Rheinland Flicker Free Certified | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified - 6.83" AMOLED display³⁰

- Resolución: 1.5K (2772 x 1280)

- Tasa de refresco: Hasta 120Hz

- Brillo: 3500 nits brillo máximo

- Profundidad de color: 12-bit

- Relación de contraste: 8,000,000:1

- DCI-P3 amplia gama de color

- Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

- Tasa de muestreo táctil: Up to 240Hz

- Tasa de muestreo táctil instantánea: 3200Hz¹⁸

- HDR10+ | Dolby Vision®

- 3840Hz PWM dimming | TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (Hardware Solution) | TÜV Rheinland Circadian Friendly Certification | TÜV Rheinland Flicker Free Certification Rendimiento - Snapdragon® 6s Gen 4 Mobile Platform

- 4nm tecnología de proceso de fabricación

- CPU: Procesador de ocho núcleos, hasta 2.4GHz

- GPU: Adreno

- LPDDR4X + UFS3.1 (256GB/512GB) / UFS2.2 (128GB)²⁶

- 6GB + 256GB, 8GB + 512GB

- Con Xiaomi HyperOS 3³¹ - Snapdragon® 6 Gen 5 Mobile Platform

- 4nm tecnología de proceso de fabricación

- CPU: Procesador de ocho núcleos, hasta 2.6GHz

- GPU: Adreno

- LPDDR5X, up to 6400Mbps²⁶

- UFS 4.1 (256GB/512GB)

- Sequential read/write speeds: up to 2100 MB/s

- UFS 2.2 (128GB)

- Sequential read/write speeds: up to 1000 MB/s

- 8GB + 256GB

- Con Xiaomi HyperOS 3³¹ Batería y carga - 8340mAh (typ) Silicon-Carbon Battery²

- 67W HyperCharge¹⁰

- 22.5W carga inversa¹¹ - 9210mAh (typ) Silicon-Carbon Battery²

- 100W HyperCharge¹⁰

- 27W carga inversa¹¹ Audio - Altavoces duales

- 300% aumento de volumen¹⁹

- Dolby Atmos® | Hi-Res - Altavoces duales

- 400% aumento de volumen¹⁹

- Dolby Atmos® | Hi-Res Conectividad - Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac³²

- Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM)³³

- Compatible con NFC³⁴

- Bluetooth® 5.1 - Wi-Fi 6 capability³⁶

- Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM)³³

- Compatible con NFC³⁴

- Bluetooth® 6.0 Seguridad - Sensor de huellas en pantalla

- Desbloqueo facial con IA - Sensor de huellas en pantalla

- Desbloqueo facial con IA

Avisos legales

¹ Basado en datos internos de Xiaomi al 31 de mayo de 2026.

² Todas las capacidades de batería de la Serie REDMI Note 17 corresponden a capacidad típica.

³ Los datos se basan en resultados de pruebas de los Laboratorios Internos de Xiaomi, medidos bajo un escenario simulado e integral de duración de batería que refleja un uso diario moderado. La batería conserva más del 80% de su capacidad después de 1.600 ciclos completos de carga, lo que equivale a más de 6 años de uso. Los resultados reales pueden variar según las condiciones de prueba y los hábitos de uso.

⁴ La experiencia de software como nuevo durante 6 años fue evaluada mediante una prueba específica de envejecimiento de software que compara la experiencia con la de un dispositivo nuevo. Resultados obtenidos de los Laboratorios Internos de Xiaomi; la experiencia real puede variar según el entorno de red, escenarios de uso, hábitos personales y otros factores.

⁵ Datos evaluados por los Laboratorios Internos de Xiaomi; el aumento de volumen del 200% se refiere a 16 niveles de volumen frente a 15 niveles. Los efectos reales pueden variar según el software y los escenarios; consulta el uso real.

⁶ El producto ha obtenido la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Titán Quality, Certificado No.: Z2GCN 099551.

⁷ El producto ha obtenido la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Titán Quality, Certificados No.: Z2GCN 099551 0768, Z2GCN 099551 0769, Z2GCN 099551 0767, Z2GCN 099551 0770, Z2GCN 099551 0771.

⁸ El producto ha obtenido la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Rendimiento de Batería, Certificados No.: Z2GCN 099551 0763, Z2GCN 099551 0764, Z2GCN 099551 0765, Z2GCN 099551 0766.

⁹ Los datos de duración de batería y carga se basan en pruebas realizadas por los Laboratorios Internos de Xiaomi. La duración se midió bajo un escenario integral simulado de uso diario moderado, que incluye pantalla de inicio, reproducción de música, redes sociales, correo electrónico, mapas, streaming de video, modo de espera y otras actividades habituales. La carga se probó en modo Boost con el cargador de 100 W incluido en la caja, a 25 °C y con la pantalla apagada. Los resultados reales pueden variar según el entorno de prueba, versión del software, condiciones de red y carga, y patrones individuales de uso.

¹⁰ Consulta con el vendedor local sobre la disponibilidad del adaptador de corriente incluido en la caja.

¹¹ Admite carga inversa por cable de hasta 27 W (REDMI Note 17 Pro Max 5G) o 22,5 W (REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G y REDMI Note 17), compatible con dispositivos verificados mediante pruebas de los Laboratorios Internos de Xiaomi. El rendimiento real puede variar según las condiciones de la batería y otros factores. Al utilizar esta función, asegúrate de que el teléfono tenga suficiente batería y verifica la compatibilidad del dispositivo receptor.

¹² El dispositivo cuenta con certificación de resistencia al agua y al polvo exclusivamente bajo condiciones específicas de laboratorio que no corresponden a condiciones normales de uso. La garantía no cubre daños por líquidos causados en condiciones distintas a las de prueba. La protección contra ingreso puede deteriorarse por desgaste, daños físicos y/o desmontaje necesario para reparación. Para más información, consulta el sitio web oficial de Xiaomi.

¹³ El producto obtuvo la Certificación TÜV SÜD de 5 estrellas en Resistencia al Agua. Bajo condiciones de prueba IPX8, superó una prueba de inmersión a 2 metros durante 72 horas. Este producto no es un dispositivo profesional a prueba de agua. Su resistencia al agua y al polvo no es permanente y puede degradarse con el desgaste diario. No cargues el dispositivo mientras esté mojado. Los daños por inmersión en líquidos no están cubiertos por la garantía.

¹⁴ Función disponible mediante OTA. El Modo Subacuático es una función de cámara y no amplía la resistencia al agua del dispositivo. Limitado al uso en agua dulce estática a una profundidad máxima de 2 m durante hasta 30 minutos. No apto para buceo profesional, agua de mar, piscinas ni agua caliente. Se recomienda ampliamente una funda profesional impermeable. Los daños por líquidos fuera de las condiciones de prueba no están cubiertos por la garantía.

¹⁵ El producto obtuvo la Certificación SGS de 5 estrellas en Premium Performance, lo que indica que cumple los estándares técnicos de SGS para resistencia a caídas, flexión y aplastamiento. Como producto electrónico de precisión, aún existe riesgo de daño si el teléfono cae. Evita caídas y colisiones.

¹⁶ Los datos de resistencia a caídas de 3 metros están certificados por SGS. El teléfono puede soportar una caída desde 3 metros sobre una superficie lisa de granito bajo condiciones de prueba estándar de SGS. Los resultados reales pueden variar. Como dispositivo electrónico de precisión, sigue existiendo riesgo de daño si se cae. Evita caídas y golpes.

¹⁷ El panel posterior fotocromático es exclusivo de la variante Rosa Nube.

¹⁸ La tasa de muestreo táctil instantánea de 3.200 Hz debe activarse en el modo Game Turbo.

¹⁹ Datos evaluados por los Laboratorios Internos de Xiaomi; el aumento de volumen se refiere a 17 niveles frente a 15 niveles. Los efectos reales pueden variar según el software y los escenarios; consulta el uso real.

²⁰ Los 16 GB de RAM con extensión de memoria se basan en la versión de 8 GB de RAM. La RAM adicional ocupará una cantidad correspondiente de almacenamiento ROM. La extensión de memoria solo está disponible cuando existe suficiente espacio de almacenamiento. La ampliación real varía entre modelos. Las configuraciones pueden diferir entre regiones. La RAM y el almacenamiento disponibles son inferiores a la memoria total debido al espacio ocupado por el sistema operativo y el software preinstalado.

²¹ La disponibilidad de las funciones de IA puede variar según la región. Consulta el sitio web oficial para obtener más información.

²² Google y Gemini son marcas comerciales de Google LLC. Verifica las respuestas. Se requiere configuración. La compatibilidad y disponibilidad pueden variar.

²³ Disponible en determinados dispositivos y requiere conexión a internet. Funciona con aplicaciones e interfaces compatibles. Los resultados pueden variar según las coincidencias visuales. Google es una marca comercial de Google LLC.

²⁴ Algunas funciones de AI Creativity Assistant requieren conexión a internet y pueden variar según las versiones del software del sistema y de la aplicación Gallery Editor. Consulta la experiencia de uso real.

²⁵ La disponibilidad de colores puede variar según el mercado.

²⁶ Las configuraciones disponibles pueden variar según la región. El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total debido al espacio ocupado por el sistema operativo y el software preinstalado.

²⁷ Disponible únicamente para usuarios que nunca se hayan suscrito a un plan de pago de Google One. Plan Estándar de 200 GB. Al finalizar la prueba, se renovará automáticamente al precio mensual estándar salvo cancelación. Términos: https://www.mi.com/global/support/terms/google-one-terms/.

²⁸ Solo para usuarios nuevos (sin pruebas previas de YouTube Premium, YouTube Music Premium o YouTube Premium Lite). Al finalizar la prueba, se renovará automáticamente al precio mensual estándar salvo cancelación. Términos: https://mi.com/global/support/terms/youtube-premium-terms.

²⁹ Disponible únicamente para usuarios que nunca se hayan suscrito a Spotify Premium. Aplican términos: https://www.mi.com/global/support/terms/spotify-premium-terms/.

³⁰ Datos sobre dimensiones y peso evaluados en los Laboratorios Internos de Xiaomi; los resultados reales pueden variar.

³¹ La disponibilidad de funciones, aplicaciones y servicios de Xiaomi HyperOS puede variar según la versión del software y el modelo del teléfono.

³² La conectividad y las bandas de red pueden variar según la disponibilidad regional y la compatibilidad del operador local.

³³ El uso de eSIM requiere un plan de servicio inalámbrico. Este plan puede estar sujeto a determinadas restricciones de uso, cambio de proveedor y roaming, incluso después de finalizar el contrato. La disponibilidad de eSIM puede variar según el país/región y el operador. Para más información, contacta a tu operador.

³⁴ La disponibilidad de NFC puede variar según el mercado.

³⁵ Función disponible mediante OTA.

³⁶ La capacidad Wi-Fi 6 puede variar según la disponibilidad regional y la compatibilidad de la red local. La conectividad Wi-Fi, incluidas bandas de frecuencia, estándares Wi-Fi y otras funciones ratificadas en las especificaciones IEEE 802.11, puede variar según la disponibilidad regional y la compatibilidad de la red local. La función podrá añadirse mediante OTA cuando y donde corresponda.

Acerca de Xiaomi Corporation

Xiaomi Corporation fue fundada en abril de 2010 y comenzó a cotizar en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong el 9 de julio de 2018 (1810.HK). Xiaomi es una empresa de electrónica de consumo y manufactura inteligente, centrada en smartphones y en hardware inteligente conectado a través de una plataforma de Internet de las Cosas (IoT).

Guiada por su visión de “Hacernos amigos de los usuarios y ser la empresa más cool en sus corazones”, Xiaomi busca innovar continuamente, ofrecer una experiencia de usuario de alta calidad y mantener la eficiencia operativa. La compañía trabaja incansablemente para crear productos increíbles a precios justos, con el objetivo de que todas las personas en el mundo puedan disfrutar de una vida mejor gracias a la tecnología innovadora.

Xiaomi es una de las principales compañías de smartphones a nivel mundial. En junio de 2026, el número de usuarios activos mensuales (MAU) alcanzó los 766.5 millones a nivel global en smartphones y tabletas. La compañía también ha desarrollado la plataforma de AIoT (IA + IoT) de consumo líder a nivel mundial. Al 30 de junio de 2026, el número de dispositivos IoT conectados a su plataforma —excluyendo smartphones y tabletas— alcanzó los 1,160.8 millones.

En octubre de 2023, Xiaomi evolucionó su estrategia con el ecosistema inteligente “Human × Car × Home”, que integra de manera fluida dispositivos personales, productos para el hogar inteligente y automóviles. Xiaomi siempre pone a las personas en el centro y está comprometida con ofrecer experiencias integrales y conectadas.

Los productos de Xiaomi están presentes en más de 100 países y regiones de todo el mundo. En julio de 2026, Xiaomi fue incluida en la lista Fortune Global 500 por octavo año consecutivo, ocupando el puesto 232.

Xiaomi forma parte del Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index y Hang Seng China 50 Index.

Para más información sobre Xiaomi como compañía, visita: https://www.mi.com/global/discover/newsroom

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