Martín Belaunde Lossio confiesa entrega de $400.000 de Jorge Barata y dinero de Venezuela a Nadine Heredia

El empresario y exasesor Martín Belaunde Lossio reapareció en el tramo final del juicio oral contra la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia para dar su declaración espontánea ante los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.

Al final de su intervención, Belaunde informó que desde 2018 se sometió a un proceso de colaboración eficaz y que el último lunes había sido notificado con la sentencia judicial que aprueba el acuerdo de beneficios.

Los abogados de los acusados pidieron que se anule la declaración brindada por el exasesor porque, al ser colaborador eficaz, supuestamente tendría que haber declarado como testigo y no como acusado.

El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, indicó que Belaunde Lossio todavía tiene la calidad de acusado porque la sentencia que aprueba su colaboración aún no es firme; es decir, puede ser apelada.

El juzgado colegiado le dio la razón al Ministerio Público y ordenó que el exasesor ahora sea interrogado por la Fiscalía y luego por las demás partes. Pero advirtió que es altamente probable que él vuelva a declarar, pero en calidad de testigo una vez que se confirme la aprobación del acuerdo de beneficios.

Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional seguirá escuchando a Martín Belaunde Lossio hoy.

Delaciones

“Voy a hacer uso de mi derecho a ser escuchado y a contar la verdad (...) respecto a los delitos que se me acusa”, dijo Martín Belaunde Lossio al iniciar su declaración libre.

En gran parte de su intervención, Belaunde se refirió a los presuntos hechos irregulares en los que habría incurrido la ex primera dama.

Martín Belaunde Lossio confesó entrega de dinero de Jorge Barata a Nadine Heredia.

Por ejemplo, indicó que, luego de que se perdiera la segunda vuelta, Nadine Heredia le pidió que buscara aportantes falsos para que el partido pudiera justificar ante la ONPE el dinero que habría entrado “de manera subrepticia o sin bancarizar”.

En esa línea, Belaunde Lossio reconoció que “es correcto lo que dice el señor fiscal” en el sentido de que no realizó un aporte de 65.000 soles. También señaló que se consignó falsamente el nombre de su padre y de un amigo por 135.000 y 100.000 soles, respectivamente.

Además, Heredia, según el exasesor, pidió que su empresa Centros Capilares le haga un contrato ficticio por 30.000 dólares. Esto, dijo, con el objetivo de que pueda acceder a un crédito hipotecario.

"En el año 2006 Nadine Heredia me cuenta que se iba a comprar una propiedad y que necesitaba una justificación de ingreso para el banco para acceder a un crédito hipotecario y me pide si por favor le podía hacer un contrato ficticio con unas de mis empresas. Le dije “sí, yo puedo ayudarte a hacer este contrato ficticio”. Generamos con mi gerente general un contrato para que ella lo pueda firmar de 30 mil dólares por una consultoría de imagen. Mi gerente general se negó a firmar porque me dijo que no vamos a tener cómo justiciar los fondos en esta empresa que recién se estaba creando. Yo era presidente del directorio y no tenía capacidad de firmar un contrato de ese tipo; sin embargo, lo hice, a pesar de la negativa de mi gerente, y firmamos ese contrato porque como era un contrato ficticio no iba a traer ningún perjuicio económico para la empresa porque no se realizó ningún pago", apuntó.

Cerca del final de su declaración libre, Belaunde habló de los aportes que Odebrecht y el Gobierno de Hugo Chávez habrían hecho a la campaña.

"Tuve una reunión con el señor Jorge Barata, con el señor Humala y la señora Nadine Heredia en 2006 en casa del Álvaro Gutiérrez. Barata se comprometió a entregar 400 mil dólares en efectivo para la campaña. Una semana después me lo entregó y yo se lo entregué directamente a la señora Nadine Heredia. Hubo algún otro empresario que también hizo un aporte en efectivo a través de una reunión, llevado por mí", aseveró.

Al ser consultado por el fiscal Germán Juárez, precisó que esto ocurrió en febrero de 2006. "Jorge me llamó y me dijo que ya podía recoger el encargo. Fui a las oficinas de Chacarilla del Estanque, en el primer piso. Ingresé, pasé al directorio pequeño que tenían al costado de la oficina del señor Barata. Me entregaron una bolsa con los 400.000 dólares, regresé, se los entregué a la señora Nadine Heredia y punto. Ese fue el único aporte que yo pude conseguir para el financiamiento de esa campaña".

Añadió que diplomáticos de Venezuela también proporcionaron dinero, incluida la exembajadora de dicho país en Perú Virly Torres, a quien afirma conoció "a través del partido".

"También hay dinero que ingresó por funcionarios diplomáticos venezolanos porque había un apoyo evidente del gobierno venezolano. Estos aportes en efectivo se entregaban en la misma casa de la señora Nadine Heredia o alguna vez a mí personalmente me ha entregado la señora Virly Torres un dinero que se lo he entregado al señor Ilan Heredia que era el que manejaba las finanzas del partido", agregó.

Ya interrogado por el fiscal, el exasesor dijo que Nadine Heredia sabía "con certeza" que presunto dinero del chavismo ingresó a la campaña porque a "ella le entregué esa mochila con dinero". Belaunde asegura que se le entregaba el dinero en mochilas en la Embajada de Venezuela y en el propio departamento de Virly Torres.

"Estaban en una mochila, las dos veces. Una vez recuerdo que una mochila era negra con azul marca Nike porque yo me quedé con la mochila", precisó.

El exasesor aseguró que como parte del proceso de colaboración eficaz se logró demostrar que el dinero venía de Venezuela con audios de interceptaciones telefónicas a Virly Torres, grabaciones en las que se habría hablado de los aportes a la campaña nacionalista.

Martín Belaunde Lossio indicó que el dinero fue usado para la campaña presidencial y lo que sobraba fue utilizado para "otras cosas", como la creación de la empresa Todograph, una empresa que afirma fundó a pedido de Nadine Heredia para que se pueda justificar los montos sobrantes.

La participación de Belaunde Lossio seguirá hoy desde las 9:00 a.m.

Humala rechaza dichos de Belaunde

Culminada la audiencia, el expresidente y acusado por lavado de activos Ollanta Humala dio una breve declaración a la prensa para intentar desacreditar la declaración de su excolaborador Martín Belaunde Lossio.

“El señor Belaunde está respirando por la herida porque lo tuve yo que extraditar desde Bolivia cuando se fugó del país burlando la justicia. Es un mentiroso consumado, ustedes ya lo conocen. Lleva 7 u 8 años aspirando a la colaboración eficaz. Es el falso testigo, el falso secuestro en Bolivia y otras cosas más”, dijo Ollanta Humala para luego retirarse del local del Poder Judicial.