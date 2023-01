Renunció polémico jefe de la DINI Juan Carlos Liendo

El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), general EP (r) Juan Carlos Liendo O’Connor, dimitió al cargo luego que la presidenta Dina Boluarte expresó en una entrevista con La República que estaba en desacuerdo con este al calificar como “insurgencia terrorista” a las manifestaciones contra el gobierno.

Renucia de Liendo se da por presuntas "dificultades" para cumplir su labor. Foto: Epicentro TV

Mientras la jefa de Estado lamentaba las muertes por acción de las tropas en Ayacucho, un día antes de su designación como jefe de la DINI Liendo celebró la actuación de los efectivos militares que causaron 10 muertos.

Preguntada por el periodista de La República, Enrique Patriau, si compartía lo dicho por Liendo en relación al término “insurgencia terrorista”, la jefa de Estado respondió: “De ninguna manera. Vamos a hacer ajustes en la DINI”.

“¿Lo va a sacar al señor Liendo?”, insistió el entrevistador. “Estamos viendo esa probabilidad”, contestó.

En la mañana de hoy, entrevistado por Radioprogramas, Juan Carlos Liendo adelantó que renunciaría por la evidente discrepancia con la presidenta Boluarte.

Seguidamente insistió que había “organizaciones terroristas” detrás de las protestas. Pero no citó ninguna prueba que lo confirmara, como el nombre de las supuestas organizaciones, la identidad de sus líderes o las fuentes de financiamiento.

También consideró como actos terroristas los intentos de toma de aeropuertos, el vandalismo contra instituciones públicas y el bloqueo de las carreteras.

“De acuerdo con la definición de terrorismo, que está en la Ley sobre el terrorismo, la Ley 24651, las acciones que se vienen realizando en las manifestaciones evidencian actos de terrorismo”, indicó.

Después matizó: “Esto no significa que todas las personas sean terroristas, que no existan demandas legítimas, que no exista ineficiencia y corrupción del Estado. Sí existe todo eso, pero, en definitiva, como director de inteligencia, y en lo expresado en todos los medios de la comunidad de inteligencia, existe organización, planeamiento, objetivos desde organizaciones clandestinas. Lo que yo antes podía haber intuido como intelectual o académico, ahora al punto de vista de inteligencia sí está confirmado que existe una organización”.

Sin embargo, Juan Carlos Liendo arguyó en su carta de renuncia que no lo dejaban trabajar como jefe de la DINI.

“Me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y hacerle de su conocimiento la decisión de mi renuncia irrevocable al cargo de Director de Inteligencia Nacional de la DINI, en razón a serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley”, escribió Liendo a Boluarte.

Antes de asumir la DINI el 18 de diciembre, había trabajo como asesor del presidente de la Comisión de Defensa e Inteligencia, el congresista José Cueto Aservi.

En una entrevista con Latina, Boluarte afirmó que no conocía a Liendo, que se lo habían recomendado, y que le pareció una buena persona. No sabía que había trabajado como secretario del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), general EP (r) Julio Salazar Monroe, quien actuó como pantalla del titular de facto de la organización, el asesor fujimorista Vladimiro Montesinos.

Montesinos y Salazar fueron condenados por su participación en la organización del Destacamento Colina del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que ejecutó las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Liendo proviene de esa “escuela” para quienes los detenidos bajo la acusación de terroristas, deben demostrar que no lo son.

