Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el exprimer ministro Salvador del Solar defendió el carácter constitucional del planteamiento de la cuestión de confianza que presentó ante el Congreso y el posterior cierre del Legislativo en 2019.

Dijo que la alegada inconstitucionalidad denunciada por los congresistas Alejandro Muñante, Patricia Chirinos y excongresistas como Mauricio Mulder y Carlos Tubino, ya no está en discusión jurídicamente porque el tema fue elevado al Tribunal Constitucional y en su sentencia de enero del 2020 resolvió que ambos actos se dieron dentro del marco de la Constitución Política.

“Es cierto que puede ser polémico, pero se trata de algo que el ordenamiento jurídico señala como cosa juzgada. Se han referido a una sentencia reciente del TC que señala que no comparte los criterios del TC de 2020, pero no dice que es inválida, que debe haber otro juicio sobre este tema”, anotó.

Mencionó que en ese momento el objetivo del Gobierno de Martín Vizcarra era detener el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional que llevaba adelante el Congreso, al considerar que no era transparente. Dijo que todos los ministros estaban al tanto de ello y una prueba es que en más de cinco años ningún ministro ha dicho que se sobrepasó del encargo otorgado.

También explicó que las sesiones de Consejo de Ministros del 27 y 29 de setiembre de 2019 fueron en torno a la presentación de la cuestión de confianza y que en el acta del 29 de setiembre se señala que frente a la coyuntura política era imperativo solicitar que se detenga la elección de magistrados del TC para que se realice de manera más adecuada.

“Ese 29 expuse en Consejo de Ministros la estructura del mensaje que daría en el Congreso. De manera que estaba claro el doble objetivo: solicitar que detuviera elección para que luego de otorgarnos la confianza se procediera a señalar plazos largos a fin de que ciudadanía supiera quienes eran los candidatos. Entonces, acusarme de que abusé del encargo que me dio el gabinete ministerial es irresponsable”, indicó

Salvador del Solar consideró que la cuestión de confianza tiene que verse como algo abierto, sin limitaciones, porque responde a oportunidad política.

En tanto, los denunciantes persistieron en que se violó el estado de Derecho democrático bajo el argumento de que el Congreso le había denegado la cuestión de confianza.

“El Ejecutivo fue inconstitucional no solo de forma sino de fondo. No podía plantear cuestión de confianza que era potestad exclusiva del Congreso. Los miembros del TC son elegidos por el Congreso y el Ejecutivo no podía hacer cuestión de confianza sobre eso”, argumentó el excongresista Segundo Tapia, quien pidió extender la denuncia a los ex miembros del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, Manuel Miranda, Eloy Espinoza Saldaña “por avalar el golpe de Estado”. Así como a los excongresistas Richard Arce y Gino Costa “al haber facilitado el ingreso de Salvador del Solar al Congreso”.

Antes de cerrar la audiencia, la presidenta de la SAC, María Acuña, indicó que quedaba pendiente la declaración de los denunciados expresidente Martín Vizcarra, expremier Vicente Zeballos y la testigo Úrsula León como exsecretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros