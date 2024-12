Identifican 20 casos de información falsa que afectan derechos humanos y el derecho a la verdad

Con el propósito de luchar contra la desinformación, el proyecto Checkea y un grupo de periodistas especialistas en verificación de hechos (fact-checking) evaluaron un conjunto de noticias difundidas este año sobre temas vinculados al ejercicio de los derechos humanos en el país. En esta labor identificaron 20 noticias falsas que fueron replicadas en medios de comunicación y redes sociales, logrando una campaña de desinformación con más de un millón de reproducciones y visualizaciones.

Entre estas noticias falsas está la que afirma que la soberanía está en peligro por injerencias de tratados internacionales como el de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sostenida desde el Congreso.

El informe presentado por Checkea señala que el propio Perú, sin presión de nadie, ejerció su soberanía al suscribir dicho tratado, al que los peruanos pueden acudir cuando se vulneran sus derechos en la instancia nacional.

Otra falsedad es que El Ojo que llora es un monumento de terroristas, que empezó cuando Rafael López Aliaga solicitó al Ministerio de Cultura la demolición de dicho monumento, porque hay terroristas que están reconocidos como víctimas.

Checkea refiere que los nombres consignados corresponden al Registro Único de Víctimas. Además, están víctimas policiales y militares. Y quienes desinformaron no dieron ningún nombre de terroristas que confirmara tal afirmación.

También, está la ley de lesa humanidad que se presentó alegando justicia para los que dieron su vida en defensa del Estado y de la ciudadanía frente al terrorismo. Cuando en realidad buscaron impunidad para quienes violaron derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Otra información que se anota como falsa es que las ONG no rinden cuentas y que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) no tiene control sobre las ONG. Se aclara que el uso de fondos de la cooperación internacional que reciben los Organismos No Gubernamentales son fiscalizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Sunat y APCI. Además, los cooperantes también realizan auditorías a los proyectos que financian.

Se menciona, asimismo, una información reciente que ocurrió en el marco del APEC. Antes de iniciarse dicho foro, el vocero presidencial, Fredy Hinojoza, dijo que aquel que saliese a protestar durante el APEC iba a ser acusado de traidor a la patria. Lo expresó sabiendo que este delito solo se produce cuando el Perú está en guerra con otro país.

El proyecto Checkea es desarrollado por Aprodeh con ayuda del Centro Regional de Servicios (CRES) y la Unión Europea. El coordinador de comunicaciones de Aprodeh, Willie Vásquez, informó que han elaborado dos manuales sencillos para identificar una noticia falsa, los mismos que fueron entregados a colectivos de mujeres en dos talleres en la ciudad de Ayacucho.

Como la desinformación va en aumento, Vásquez consideró importante dar herramientas a los ciudadanos y educarlos mediáticamente para que puedan identificar las noticias falsas.

“Este espacio va a seguir abierto. Hemos hecho acercamientos con medios de comunicación digitales a fin de que haya más herramientas verificadoras para preservar la verdad no solo en derechos humanos, sino en todos los aspectos”, afirmó.

El informe completo está en Aprodeh.org.pe/checkea/.