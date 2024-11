¿Cree que Dina Boluarte se irá en 2025 o se quedará en el gobierno hasta el 2026?

DANIEL PARODI REVOREDO

Analista

“Su continuidad en el poder no depende de ella”

La única respuesta certera a esta pregunta es que su continuidad en el poder no depende de ella. Para mediados del próximo año, cuando la presidenta convoque a elecciones, el Congreso cavilará si le conviene más que la próxima transición se lleve con Dina al frente o con el próximo presidente del Congreso instalado en Palacio de Gobierno.

El actual Congreso ha avanzado en su empeño por controlar diversas instituciones del Estado y es posible que se decante por controlar el Ejecutivo para intentar maniatar a los organismos electorales con miras a las justas de 2026. Por otro lado, es posible que se pondere el impacto que tendría esta maniobra en la ciudadanía. Boluarte no es una presidenta popular y el Congreso tampoco lo es, por lo que una vacancia podría tener un efecto bumerang contra el Congreso.

En esta coyuntura, es importante ver a las demás fuerzas políticas, principalmente las que no están en el Congreso y que podrían trazar una tercera vía en la polarización que se intenta generar entre la derecha congresal y el radicalismo de Antauro Humala. El Perú necesita salidas más allá de estas dos opciones.

ANA MARÍA VIDAL CARRASCO

Analista

“Lo que sé es que tarde o temprano terminará en Diroes”

No podría decir si se va antes. Lo que sí sé es que tarde o temprano va a terminar habilitando la sección femenina de la Diroes, porque tiene responsabilidad en crímenes, algunos demasiado graves, no solo tiene responsabilidad política, sino también le alcanzaría responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales de compatriotas que murieron en las protestas de diciembre 2022 y el primer trimestre del año 2023. Además, tiene muchos casos de corrupción. De manera que tarde o temprano van a hallarle responsabilidad por todo lo que ha cometido.

No me atrevería a decir si es el 25 o es el 26 o incluso intente quedarse un tiempo más, porque toda la vena autoritaria que ya vimos en Fujimori creo que la señora la replica. Afortunadamente todavía tenemos instituciones que pueden ayudarnos a alcanzar justicia, como la fiscalía o el Poder Judicial con todas las fallas que tiene, lo digo como litigante que veo día a día todas las fallas, sin embargo han demostrado que están resistiendo frente al rompimiento de la separación de poderes. Y ya lo han demostrado hace décadas con la sanción penal a Alberto Fujimori.

JAIME QUITO SARMIENTO

Congresista bancada Socialista

“Está en manos del Congreso y del pueblo”

Su mandato se hace insostenible debido a que no solo hay incertidumbre en la población respecto a la inseguridad, sino que existe un conjunto de incapacidades, no solo moral, que ha demostrado la señora respecto a soluciones que el país necesita en diversos sectores. Está imponiendo diversas cosas bajo el sostenimiento del Congreso. Pretende resolver el descontento popular con represión, poniendo bajo la sombra los reales problemas que hay en el país. Son razones suficientes más allá de lo que también ha significado el utilizar los cargos y mandatos para blindarse y evitar cualquier investigación. Creo que al hacerse insostenible es necesario también dar un giro en la política del país y eso requiere que cuanto antes se le devuelva a la población la posibilidad de elegir nuevos representantes, ya que los actuales no están representando los intereses de las mayorías. Eso estaría en manos del Congreso, pero también aquí hay un actor que empieza a tener una participación, que es la población. En tanto va tomando protagonismo también va señalando no solo pinceladas de poder sino lo que realmente es una democracia. Al pueblo se le debe escuchar y es lo que no ha pasado en estos años.

HÉCTOR VALER PINTO

Congresista bancada Somos Perú

“Lo decidiremos en mayo del próximo año”

Hasta el momento mi bancada tiene una posición clara frente a la continuidad de Dina Boluarte en el gobierno. Después de la convocatoria a elecciones que ella haga en abril ya tomaremos una decisión partidaria, una decisión de bancada. Es decir, en el mes de mayo del próximo año determinaremos lo mejor para el Perú.

Nosotros, hasta abril del próximo año, seguiremos apoyándola para la gobernabilidad del país, porque es la señora que por sucesión constitucional le corresponde ser jefe de Estado y presidente de la República.

La población lamentablemente no tiene mecanismos coercitivos para que la señora Dina Boluarte renuncie o para que ella no continúe en la presidencia de la República. En todo caso es el Congreso quien tiene esas facultades y en el Congreso la gente que piensa que debe irse no tiene voto mayoritario. Entonces, los que apoyamos a gobernabilidad seguimos con esta postura por lo menos hasta abril del próximo año cuando tomemos una decisión, sobre todo el bloque democrático. Por supuesto, será a favor o en contra.

ALBERTO ADRIANZÉN MERINO

sociólogo

“Tiene las condiciones para quedarse”

La presidenta Dina Boluarte pretende quedarse hasta el año 2026 y yo no soy mago para saber si así será, pero hasta ahora no veo ninguna condición para que pueda caer.

Quien la puede vacar es el Congreso de la República y al Congreso no le conviene hacerlo, miremos cómo están cambiando la legislación electoral y todo lo demás.

Hasta el momento, Boluarte tiene todas las condiciones para quedarse en el gobierno porque se ha aliado con el fujimorismo y curiosamente con el mismo que dice que caerá el año 2025 (Vladimir Cerrón). Se ha aliado con Perú Libre, con Podemos Perú, se ha aliado con César Acuña, con todos los corruptos que están en el Congreso. Puede que ella haya sopesado todo eso y se siente segura.

Pero, considero que no hay que hacerle propaganda a Cerrón, que es un delincuente y está prófugo de la justicia.