Tragedia en Wigan: niño de 2 años muere tras la caída de un televisor a días de Navidad

Carter Walsh estaba bailando al compás del programa infantil Cocomelon poco antes de que ocurriera el trágico accidente en su hogar en Wigan, Greater Manchester, el 18 de septiembre.

El televisor, con un peso de entre 25 y 30 kilos, se encontraba sobre la chimenea, y ninguno de los dos estaba fijado a la pared de la sala en la vivienda alquilada en Fisher Close, según se informó al Tribunal Forense de Bolton. El niño quedó inconsciente y sufrió un paro cardíaco antes de ser declarado fallecido en el hospital.

En el momento del incidente, la madre de Carter Walsh se encontraba trabajando y el niño estaba bajo el cuidado de un familiar adecuado, según lo revelado en la investigación. La puerta del salón estaba cerrada mientras el propietario y los trabajadores realizaban tareas en otra área de la vivienda. Tras el incidente, acudieron rápidamente para retirar los objetos que habían caído sobre Carter.

Al determinar que la muerte fue accidental, el forense del área oeste de Greater Manchester, Peter Sigee, expresó a la familia: "Les extiendo mis condolencias y lamento profundamente que nos encontremos en circunstancias tan trágicas".

Al detallar sus conclusiones, el Sr. Sigee explicó: "La muerte de Carter fue resultado de una lesión en la cabeza causada por un accidente en su hogar ese día, cuando un televisor y una chimenea, instalados pero no asegurados por el inquilino de la propiedad, se volcaron y lo golpearon".

El patólogo forense, Dr. Jamie Robinson, informó al forense que Carter había sufrido una grave lesión en el lado derecho de la cabeza, la cual lo habría dejado inconsciente de inmediato. Robinson añadió: "No habría sobrevivido, sin importar la intervención médica".

Durante su declaración el viernes, Helen Mayhew, abuela de Carter, mencionó que la habitación había sido redecorada recientemente, incluyendo la instalación de alfombras nuevas. Al ser consultada sobre si el televisor y la chimenea estaban correctamente colocados, respondió a la investigación: "El día antes del accidente, mi esposo y yo estábamos revisando lo que necesitábamos para fijarlo."

"Estaban apoyados contra la pared, pero no había ningún herraje para sujetarlos. El plan era fijarlos", declaró. Mayhew explicó que la familia no entiende cómo la chimenea pudo haberse volcado de repente. "Esa es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Se subió Carter sobre ella? ¿La jaló? No lo sabemos", comentó, agregando: "Era un niño feliz".