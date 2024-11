El primer ministro Gustavo Adrianzén se refirió al paro nacional del 23 de octubre contra de las extorsiones y el sicariato que vienen atormentando a las empresas de diversos sectores, y dijo que si bien existe el derecho a la libre protesta, no está de acuerdo con el bloqueo de carreteras, ni con el daño al patrimonio público ni privado.

Sin embargo, durante la inauguración del décimo octavo centro MAC en Ica, precisó que estarían trabajando contra el crimen organizado con ayuda de la Policía y el Ejército, por lo que pide reconsideren realizar los paros, pues estos estarían costando muchísimo dinero al Estado, a los comerciantes y emprendedores.

Gustavo Adrianzén en la inauguración del décimo octavo centro MAC. Foto: Consejo de Ministros

Gustavo Adrianzén pide que no realicen protestas durante APEC

El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre y contará con la participación de líderes de los países con las mayores economías del mundo como Australia, Canadá, Estados Unidos, China, entre otros.

En esa línea, Gustavo Adrianzén indicó que durante esos días el Perú estará en "vitrina" del mundo, por lo que tendríamos que darle a los países nuestra mejor imagen y ocultar todos los problemas que la gestión del Gobierno de Dina Boluarte viene ocasionando al país.

"Sería muy lamentablemente que esos días que recibimos a las 21 economías más poderosas del mundo demos un espectáculo de conflicto. Por favor, invoco de la manera más fraterna, a los manifestantes, para que durante esos tres días, se abstengan de realizar marchas y protesta, afecto de que nuestros visitantes puedan sentirse seguros y a gustos en nuestro país", pidió Adrianzén.

Días 14, 15 y 16 de noviembre serán no laborables

De acuerdo a un decreto publicado en El Peruano, los días en los que se realizará el APEC serán no laborables en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. No obstante, las horas no trabajadas deberán ser recuperadas, según lo dispuesto en la normativa, lo cual será regulado en un acuerdo entre empleados y trabajadores o, en su defecto, por el empleador.

¿Cuándo entró Perú al APEC?

Perú es parte del APEC desde 1998 y ha sido anfitrión del foro solo en dos ocasiones anteriores, en 2008 y 2016. Esta tercera presidencia, asumida en noviembre de 2023 en San Francisco, Estados Unidos, coloca nuevamente al país en el centro de la cooperación económica del Asia-Pacífico.