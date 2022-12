El Apra espera su inscripción en el JNE para definir si va solo o en alianza en las próximas elecciones generales

Hace unos días, el Partido Aprista Peruano entregó la subsanación de 22 observaciones que el JNE le hizo en el proceso de inscripción del partido. Esta organización política perdió su vigencia en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) por no haber participado en las elecciones generales del 2021.

El excongresista Jorge del Castillo dijo que ya se cumplió con el levantamiento de las observaciones. Ahora confían en que se resuelva este asunto en cualquier momento y se proceda a la inscripción de su partido político, lo cual le permitirá participar en las elecciones generales aprobadas en primera votación para abril del 2024.

En cuanto a la posibilidad de que el Apra vaya solo o en alianza a estos comicios, comentó que los partidos democráticos deben pensar bien su forma de participación.

“Hay mucha gente que espera alianzas, frentes políticos, acuerdos; nada está descartado, aunque no se ha hablado de esto todavía. En el Apra no se ha previsto si vamos solos o en alianza porque no tenemos formalizada la inscripción. Apenas la tengamos, la militancia confía en que se realice un congreso para elegir democráticamente a las nuevas autoridades y estas nuevas autoridades definan la línea política, la estrategia de participación y el proceso de elección de candidatos”, refirió.

Del Castillo consideró que para la elección de la lista de candidatos al Congreso es importante saber si habrá cámara de senadores, cámara de diputados o será cámara única. Pero indicó que así se trate de una sola cámara se debe optar por un medio democrático de elección de candidatos.

“ No solo porque tienen un nombre y experiencia, sino que debe determinarse por los votos obtenidos, eso debe primar ”, anotó.

También se pronunció a favor de que en las elecciones internas solo participe la militancia del partido y no personas ajenas al Apra.

“Las elecciones tienen que ser cerradas, por algo son militantes. Es un espejismo que proviene de teóricos, no se condice con la realidad, no es correcto. Suena muy bien que participe todo el mundo, pero eso no es correcto”, sostuvo Jorge del Castillo.