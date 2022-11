Marino Flores: “Elegimos a Castillo para que haga cambios y si no los hace, está cavando su propia tumba”

El dirigente Marino Flores alista una movilización para este jueves 10 en la capital: la “Toma de Lima”, de la Asamblea Nacional de los Pueblos y el Frente Agrario y Rural del Perú, que congregan a más de 50 organizaciones sociales. Demandan cierre del Congreso, nueva Constitución, segunda reforma agraria y rural, reforma del sistema de justicia, reforma laboral, educación y salud gratuita, universal y de calidad, nacionalización de los recursos hídrico-energéticos y nuevo modelo de desarrollo.

—¿Cómo han llegado al punto de hacer esta movilización?

—Hemos elegido presidente y congresistas para que hagan cambios y transformaciones en el país. En vez de abocarse a eso, la agenda principal de este Congreso corrupto es vacancia presidencial. Sencillamente tienen una decisión: recuperar el gobierno para no cambiar sino hacer el desastre que han hecho los últimos 30 años. Lo que quieren es destituir al Gobierno. Para nosotros, no está allí la agenda sino en que haya segunda reforma agraria, constituyente, reforma judicial, educativa, laboral y de salud. Hemos votado por ello, no para que vaquen a nuestro presidente.

—¿Qué debe hacer Castillo?

—Exigimos a este gobierno que cumpla y se ponga los pantalones el presidente y lidere la política económica nacional. Y estamos pidiendo que se cambie a los ministros que han sido incapaces de resolver los problemas, empezando por la de Agricultura y además está la del Midis (Desarrollo e Inclusión Social), que ahora se está prestando también al golpismo.

—¿La vicepresidenta Boluarte se presta al golpismo?

—Claro... O sea, sencillamente, no ha hecho sino en absoluto entregar los 5 mil millones de soles que reciben sus programas a grandes monopolios y similares, como Alicorp y Grupo Gloria, pero a los productores no nos compra ni un pan.

—¿Cómo eso la hace prestarse al golpismo?

—En este caso, se para reuniendo con golpistas para tratar de que, seguro preparándose para que, una vez vaquen al presidente, sea la carta viable..., aunque sabemos que no la quieren, ni nosotros, menos el golpismo. Lo que debe hacer es fortalecer el gobierno, la gobernabilidad y sobre todo la situación de los productores, que estamos en crisis tremenda.

—Este Gobierno lanzó el año pasado una segunda reforma agraria. ¿Qué ha sucedido?

—Que está en el Congreso nuestra propuesta y ni lo miran. Dígame un proyecto a favor de productores agrarios de parte del Congreso. Ninguno. El Gobierno ha tenido la voluntad, pero los ministros son tan incapaces que ni han podido comprar urea. Y el problema es que debe haber plan de fertilización. Le hemos presentado al entonces ministro Zea, a los demás, la actual nos cerró puertas.

—¿Qué reforma agraria están reclamando ustedes?

Se basa en tres pilares. Primero, agua. Se debe generar infraestructura para riego tecnificado y filtración, etc. También defensa de bosques y cabeceras de cuenca. Segundo eje es revolución productiva, pero no puede haber sin titularidad de la tierra. Debe generarse una entidad autónoma para masificar titulación individual y colectiva.

—¿Y la industrialización?

Luego, generar el proceso de industrialización. Tenemos el sol y el viento para energía sana, saludable y barata. Al mismo tiempo, necesitamos que internet se masifique. Las tecnologías de la información deben llegar al campesinado. Y unir transporte terrestre, lacustre y ferrocarriles para sacar nuestra producción desde sitios recónditos. Además, necesitamos el sistema de fertilización, que pasa por tener plantas petroquímicas y asistencia técnica.

—¿Y el mercado?

El tercer eje pasa por el mercado. Lo necesitamos. El principal enemigo son los monopolios y similares. El mercado debe democratizarse y para eso debe eliminarse todo tipo de control del mercado, de posición de dominio y protegerse nuestra producción nacional. Estados Unidos y otros son los primeros protectores y nosotros no. No se puede destruir la producción nacional. ¿Y por qué no abrir mercados de productores? Sí se puede hacerlo.

—¿Dice que el fracaso de la reforma agraria es responsabilidad mayor del Congreso?

—Por supuesto. ¿Quién da las leyes? El Congreso. Lo demás son medidas. El Gobierno ha dado medidas y lo llama segunda reforma agraria, pero es hacer más de lo mismo, no es reforma. Para que haya desarrollo agrario y rural, necesitas una política de Estado, no solo de Gobierno. Nosotros tenemos propuesta, pero los medios solo nos dicen que protegemos a Castillo. Su principal problema para ellos es Castillo, pero no los problemas grandes que tiene el país, como el agrario, sabiendo que tenemos crisis alimentaria, sabiendo que somos un gran potencial alimentario.

—¿El Gobierno qué responsabilidad tiene en el fracaso de la segunda reforma agraria?

—Si hubiera la ley y el Gobierno no destinaría el presupuesto que corresponde, allí tendría responsabilidad. Además, la responsabilidad del Gobierno es que si te pone un ministro incapaz que no se come el pleito de la reforma agraria. Pedimos que el ministro salga de acuerdo con las organizaciones agrarias.

—¿Qué dice de las denuncias de corrupción sobre Castillo?

—Es un engañamuchachos. Si estuvieran preocupados por la corrupción, no hubieran dejado al corrupto Fujimori con Montesinos. Además, si hay corrupción, será como los Picapiedras contra los gigantescos corruptos de Lava Jato, lo que recibió Keiko de los grandes grupos. Es solo persecución para bajarse al Gobierno. Que se investigue, pero que no sea una guerra para una destitución. Somos campesinos, no tontos.

—Piden cierre del Congreso, pero no ha habido ni una negación de confianza del Parlamento y se necesitan dos...

—Si este Congreso aprueba las reformas que pedimos, diremos que ya quiere cambios. Pero el presidente debe ponerse los pantalones y pedir de una vez, porque si no lo hace está cavando su propia tumba. Puede haber una comparsa y que ninguno quiera cambiar y nos estamos engañando. El Gobierno tiene la sartén por el mango: que pida cuestión de confianza.

—Pero después de una disolución vendría otro Congreso....

—Pedimos que se haga la cuestión de confianza, se instale proceso constituyente... Que se consulte a la población. Que luego se convoque a elecciones. Después, se elegirá nuevo presidente con nueva carta magna.

—¿Qué rechazan más de la ministra Patricia Ocampo?

—Es incapaz. Está concentrada en comprar urea y fracasó. Dijo que solucionaría Chavimochic y está a punto de judicializarse. Hay corrupción en el sector. Además, nos cierra la puerta y no dialoga con nosotros.

—¿Qué espera lograr con su movilización en el corto plazo?

—Esperamos poner en agenda urgente la problemática que señalamos, especialmente la reforma agraria, cuestión de confianza y cambio de ministra. El gobierno debe decidir: o hace los cambios o la gente lo cuestiona, el descontento se generaliza y a perdemos todos. Por ahora, aún mantenemos la esperanza.