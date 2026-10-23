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Fundador de Los Mirlos defiende al grupo tras críticas por reunión con senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular: "No es venderse"

La aparición de Los Mirlos junto al senador por el partido de Keiko Fujimori generó fuertes cuestionamientos hacia el grupo, que días antes había alzado la voz por la Amazonía peruana en el Tiny Desk.

El fundador de Los Mirlos rompió su silencio en las redes sociales de la agrupación de cumbia amazónica.
El fundador de Los Mirlos rompió su silencio en las redes sociales de la agrupación de cumbia amazónica.Foto: composición LR/Facebook
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La reciente aparición de Los Mirlos junto al senador fujimorista Carlos Mesía desató una ola de críticas en redes sociales. La polémica alcanzó tal nivel que cientos de usuarios cuestionaron a la legendaria agrupación de cumbia amazónica por aceptar la invitación de un representante de Fuerza Popular, partido liderado por la presidenta Keiko Fujimori y señalado por diversos sectores debido a iniciativas y posturas consideradas perjudiciales para el medioambiente y los pueblos indígenas.

La controversia adquirió mayor relevancia porque semanas antes la banda había recibido elogios por su presentación en el formato Tiny Desk de NPR, donde destacó la riqueza cultural y alzó la voz por la Amazonía peruana. Para muchos seguidores, el encuentro con Mesía contrastaba con ese mensaje de defensa del territorio amazónico, lo que provocó acusaciones de incoherencia e incluso comentarios que calificaron el episodio como un "lavado de cara" para el partido político.

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Fundador de Los Mirlos se pronuncia tras críticas por reunión con Carlos Mesía

Ante la ola de críticas, Jorge Rodríguez Grandes, fundador y director musical de Los Mirlos, publicó un video en las redes oficiales de la agrupación para responder a los cuestionamientos por su encuentro con Carlos Mesía. En su descargo, aseguró que la entrevista tuvo un carácter cultural y que el objetivo del conjunto fue difundir la historia de la cumbia amazónica y su aporte a la identidad peruana.

“Me dirijo a ustedes para aclarar sobre los videos que están circulando en las redes sociales con referencia a nuestra entrevista realizada en el Senado de la República con un enfoque distinto a nuestro real objetivo. Es importante precisar que fuimos invitados a participar en un espacio de entrevista cultural para compartir la historia, la trayectoria de nuestra agrupación y los aportes de la cumbia amazónica a la construcción de la identidad cultural peruana”, señaló al inicio.

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“Lo importante es llevarles nuestro mensaje”: fundador de Los Mirlos sobre entrevista con senador fujimorista

El músico también defendió la decisión de acudir al espacio y consideró que dialogar con personas de distintas corrientes políticas no implica compartir sus posturas. “Nosotros aceptamos la invitación de cualquier medio de comunicación, sean de derecha, centro o izquierda. Lo importante es llevarles nuestro mensaje que contribuyan a valorar, preservar nuestra identidad conversando y cantando nuestras canciones llenas de ritmos alegres como en la selva. Creo que sentarse a dialogar con alguien que no piensa igual que nosotros no es venderse o compartir sus mismos pensamientos”, afirmó.

Asimismo, el fundador de Los Mirlos reconoció que parte de sus seguidores esperaba una posición más confrontacional frente al partidario de Keiko Fujimori. No obstante, sostuvo que la agrupación aprovechó la entrevista para insistir en las causas que ha respaldado durante años. “Quizás no fue la manera en que muchos hubieran querido que abordáramos este tema frente a un senador cuya posición política difiere de las causas que defendemos”, manifestó antes de remarcar que utilizaron el espacio para promover “la protección de la Amazonía y respeto a las comunidades indígenas”.

Finalmente, Rodríguez Grandes agradeció el respaldo de quienes buscaron conocer el contexto completo de la entrevista y anunció que compartiría la carta de invitación enviada por el Senado, con el fin de respaldar la versión expuesta por la agrupación.

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