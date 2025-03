Jaime Chincha sobre viaje de Juan José Santiváñez tras allanamiento a su domicilio: "Va a volver, está protegidísimo"

En una nueva edición en el programa Del dicho al Hecho, Jaime Chincha se refirió a la situación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien decidió viajar a Europa en medio de un pedido de impedimento de salida del país presentado por la Fiscalía ante el Poder Judicial por un periodo de 18 meses. En ese sentido, Chincha indicó que Santiváñez regresaría al país debido a que se encuentra "protegido" por la presidenta Dina Boluarte y su entorno político.

"El poder es efímero, el poder no dura para siempre. Y ahora que están en el poder, están enceguecidos, comenzando por la señora Dina Boluarte. Yo creo que sí va a volver, está protegidísimo. Si no vuelve, sería un escándalo mundial, pero no, yo creo que regresa", expresó Jaime Chincha.

Juan José Santiváñez viaja a Europa tras allanamiento en su casa

En medio de la solicitud de impedimento de salida del país presentada por la Fiscalía al Poder Judicial en contra del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y con el fin de facilitar el avance de las investigaciones por presunto abuso de poder, el ministro decidió viajar a Europa, en un evidente acto de desafío hacia las instituciones. Fuentes de La República han confirmado que el juez supremo Juan Carlos Checkley evaluará la solicitud el próximo martes 11 de marzo.

El viaje fue autorizado por la presidenta Dina Boluarte, quien argumentó que Santiváñez participará en la Reunión Ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) y la Unión Europea (UE), programada del 5 al 7 de marzo en los países correspondientes. De acuerdo con la solicitud firmada por la presidenta, el ministro del Interior debe regresar a Perú el 9 de marzo, dos días antes de que el Poder Judicial evalúe la solicitud de impedimento de salida del país en su contra.

Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra Santiváñez

La Fiscalía solicitó a la Corte Suprema impedimento de salida del país contra Juan Santiváñez por un periodo de 18 meses. Esta acción forma parte de la investigación en su contra por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, según informaron fuentes a La República.

La solicitud fue presentada tras el allanamiento a su residencia en La Molina, llevado a cabo en la mañana del último lunes 3 de marzo, como parte de las investigaciones contra el titular del Mininter por supuestamente haber ordenado el seguimiento al periodista Marcos Sifuentes del programa de Youtube, La Encerrona. Esta información fue divulgada por un amigo de Santiváñez, el capitán PNP Junior Izquierdo, apodado 'Culebra', quien compartió conversaciones de WhatsApp y una conversación que habrían tenido en un chifa días después de que Santiváñez asumiera el cargo de ministro.