Noemí Alvarado: "Félix Chero por órdenes de Nilo Burga obligó a mi esposo autoinculparse del robo de mi celular"

“Yo pienso que lo estaban buscando para silenciarlo. Es que mi esposo (Gonzalo Barreto) también sabe bastante, porque el señor Nilo Burga también le decía cosas. Mi esposo sabe que había carne de caballo en las conservas, porque él iba a la planta de alimentos, a llevar los camiones. Él era una pieza clave en esto. Y él (Nilo Burga) lo sabía”, señaló Noemí Alvarado, la extrabajadora de confianza del fallecido empresario Nilo Burga Malca, según declaraciones a las que La República accedió.

El 25 de septiembre de 2024, Gonzalo Barreto Burga, pareja de Noemí Alvarado, firmó una declaración jurada donde se inculpó del robo de un celular que contenía información reservada sobre Frigoinca.

Barreto afirmó haber recibido S/30.000 en efectivo, a cambio de entregar el dispositivo móvil, a dos empresarios de la competencia de Frigoinca, según un informe publicado el pasado 7 de enero por este diario. Uno fue el propietario de la empresa CAAS Alimentos, Josías Sánchez, y otro el periodista Martín Riepl, cuya familia es dueña de la productora de conservas Gambrinus.

“Me contactó Josias Sánchez. Me indujo en reiteradas ocasiones para (…) sustraer el celular e información de mi pareja Noemí Alvarado (…) que tenía de la empresa Frigoinca, bajo una oferta dineraria (…) de 30 mil nuevos soles (…). Por tal motivo, el señor Josías en compañía del señor Martin (…) me ofrecieron la cantidad de 30 mil soles con la finalidad de entregar lo solicitado y amenazar de muerte a mi pareja en caso me denunciara. Este dinero fue entregado (…) 10 mil soles por parte del señor Josías; y (…) el señor Martií Riepl me entregó 20 mil soles”, afirmó en la declaración.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de Noemí Alvarado, la información vertida en la declaración jurada es falsa.

De acuerdo con Alvarado, fue el abogado de Nilo Burga, Félix Chero, quien obligó a su esposo Gonzalo Barreto que hiciera la confesión fraudulenta.

“La declaración jurada del padre de mis hijos (Gonzalo Barreto) la hizo el señor Félix Chero por órdenes del señor Nilo Burga y (su hijo) Michael Burga, en la Notaría Cruzado, donde ellos hacen todos sus documentos. A mi esposo lo obligaron. Antes querían que yo me autoinculpara. Como yo me negué, fueron donde mi esposo diciéndole: ‘(Si firmas el acta), así ustedes ya no van a tener problemas’. Esa declaración jurada fue antes del reportaje de ‘Punto final’ y la hizo la empresa (Frigoinca)”, expresó la extrabajadora de confianza de Frigoinca.

Por su lado, Félix Chero, al ser consultado por La República sobre estas declaraciones, negó haber realizado tal acción, mucho menos conocer a Barreto.

“Es absolutamente falso. No sé de dónde saca esa versión esta señora. Entiendo su situación de estar involucrada en un hecho tan grave, pero yo en primer lugar no conozco a ese señor (Gonzalo Berreto)”, dijo Chero.

Conforme a la versión de Noemí Alvarado, el dueño de Frigoinca, Nilo Burga, fue cercano a su pareja, Gonzalo Barreto, prueba de ello son algunas reuniones en Miraflores en las que participó por invitación del empresario, y otros eventos que se realizaron en el Hotel Luz y Luna, ubicado en Magdalena.

Cabe señalar que, es en este mismo hotel, en la habitación 301, donde el 25 de diciembre de 2024, Nilo Burga fue hallado sin vida por personal del lugar.