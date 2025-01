La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), destacada como una de las instituciones educativas más prestigiosas del Perú, se caracteriza por su formación académica rigurosa y un proceso de admisión altamente competitivo. Ser admitido en esta casa de estudios es ampliamente considerado uno de los mayores desafíos educativos del país. Sin embargo, un estudiante de Ingeniería Química sorprende al revelar que el proceso de ingreso no representó un obstáculo difícil para él, atribuyendo su éxito a la concentración y comprensión de las clases desde el colegio.

En una entrevista realizada para la cuenta de TikTok ‘Habla Sobrino’, el estudiante relató cómo fue su experiencia al ingresar a la UNI y reflexionó sobre los retos y aprendizajes que ha enfrentado. A pesar de que muchas personas consideran que el examen de admisión de la UNI es uno de los más desafiantes del país, el estudiante confesó que para él no resultó tan complicado. Según él, prestar atención en clases y comprender los conceptos fueron los elementos principales para superar el temido examen de admisión.

Alumno de la UNI asegura que no fue difícil ingresar a la universidad

A diferencia de la percepción generalizada, este estudiante de Ingeniería Química destacó que su ingreso a la UNI fue menos complicado gracias a su estrategia para estudiar. “No fue difícil para mí porque yo prestaba atención a las clases, entendía los temas y las fórmulas se me facilitaban para recordarlas", comentó, dejando claro que su enfoque práctico y reflexivo fue clave para su ingreso. Sin embargo, reconoció que no todos tienen el mismo enfoque, y algunos aspirantes terminan complicándose al memorizar fórmulas en lugar de entenderlas. "No sufrí tanto como algunos compañeros que se mecanizaban memorizando”, agregó el estudiante.

El joven también enfatizó que adaptarse al nivel de exigencia dentro de la UNI es otro desafío. “Si no te acostumbras, sufres bastante”, afirmó, destacando la importancia de desarrollar hábitos de estudio efectivos y persistir en los momentos difíciles.

¿Estudiar en la UNI te asegura un puesto de trabajo?

En cuanto al futuro laboral, el estudiante fue realista y explicó que obtener un título en la UNI no garantiza automáticamente un empleo bien remunerado. También reflexionó sobre la importancia de las habilidades sociales para el éxito profesional. “Depende mucho de tus habilidades porque conozco a personas aquí que son tímidas y calladas, y que no se desenvuelven mucho. Es bueno tener ciertas habilidades aparte de saber matemáticas”, indicó. Esta afirmación destaca la creciente necesidad de complementar los conocimientos técnicos con competencias blandas, como la comunicación y la capacidad de trabajo en equipo, para destacar en el competitivo mercado laboral.

Sobre su expectativa salarial tras graduarse, el joven mencionó una cifra modesta: “Será 2 mil, como para sobrevivir”. Estas declaraciones reflejan el panorama laboral al que se enfrentan muchos egresados y subrayan la importancia de combinar conocimientos técnicos con habilidades blandas para destacar en el mercado.

¿Cuáles son las carreras que hay en la UNI?

En la UNI enseñan más de 35 carreras profesionales, entre las que destacan:

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Minas

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Geológica

¿Cuánto cuesta postular a la UNI?

El prospecto del examen de admisión de la UNI tiene un costo de S/ 90. Además, los postulantes deben realizar un pago adicional que varía según su procedencia y tipo de colegio: S/ 400 para quienes asistieron a instituciones públicas en Lima Metropolitana o Callao, S/ 550 para egresados de colegios privados y S/ 350 para aquellos provenientes de Lima provincias o regiones del interior del país. Asimismo, los estudiantes de cuarto de secundaria pueden inscribirse para medir su nivel académico, aunque no podrán acceder a una vacante.

Costo del prospecto: S/ 90.

Pago adicional según tipo de colegio y ubicación: