Durante la conferencia de prensa del jueves 2 de enero, Eduardo Salhuana detalló con documentos las acciones tomadas respecto a Jorge Torres Saravia tras la denuncia sobre una presunta red de prostitución operada dentro del Congreso y que implicaría al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional.

No obstante, Salhuana dijo desconocer cómo Torres Saravia fue contratado. Ante la consulta sobre su designación, respondió: "Desconozco quién lo habrá recomendado o a quién entregó su currículum. Cuando asumimos la presidencia el 28 de julio pasado, él ya trabajaba en el área Legal y Constitucional. Al día siguiente de conocerse los hechos, fue retirado, y actualmente ya no pertenece al Congreso de la República".

¿Qué decisiones tomó Salhuana sobre Jorge Torres Saravia?

Según la documentación presentada por Salhuana, tras el reportaje de 'Beto a Saber' emitido el 12 de diciembre, que reveló la presunta red de proxenetismo vinculada al caso de Andrea Vidal, la Presidencia del Congreso dispuso el cese de Torres Saravia al día siguiente. Posteriormente, el 19 de diciembre, se inició un proceso administrativo disciplinario y, al día siguiente, se designó una comisión Ad Hoc para realizar las investigaciones.

Además, expresó que el Congreso atendió requerimientos del Ministerio Público y la Fiscalía, entregando documentos y cumpliendo las solicitudes judiciales.

No obstante, respecto a las grabaciones de las cámaras de seguridad —consideradas clave para las investigaciones—, el jefe de la Oficina de Seguridad respondió al pedido realizado por la Comisión de Fiscalización que no pudieron ser entregadas debido a la capacidad limitada de almacenamiento, que solo conserva registros por 25 días.

Al respecto, Eduardo Salhuana aseguró que este criterio habría sido cambiado y, ahora, el periodo de almacenamiento de las grabaciones se amplió a un mínimo de 45 días.

Oficial mayor del Congreso aseguró no recordar quién le entregó CV de Jorge Torres Saravia

El oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno Flores, dijo en la sesión de la Comisión de Fiscalización del 26 de diciembre no recordar quién le recomendó la contratación de Jorge Torres Saravia para el puesto de jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

A pesar de que solo hubo un currículum para dicho cargo, aclaró que recibió el documento, lo revisó, y evaluó las competencias de Torres Saravia antes de tomar la decisión de nombrarlo. "Yo recibí el currículum, hice el análisis correspondiente, no solamente en la parte de competencia, sino también en integridad. No encontré ninguna objeción y procedí a hacer el nombramiento", respondió el oficial Mayor del Congreso.

Sin embargo, cuando el presidente de la comisión, Juan Burgos, le preguntó si la recomendación provenía del actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, Forno Flores insistió en que no podía recordar quién le envió el CV. "No recuerdo quién me hizo llegar el currículum, pero lo que sí recuerdo es haberlo tenido y haber revisado los méritos académicos que tenía y si había o no idoneidad de una persona para asumir un cargo" agregó.

A lo largo de su intervención, Forno Flores destacó que lo único que recordaba con certeza era que todos los documentos presentados eran adecuados y no había impedimentos para que el candidato asumiera el cargo, lo que motivó la publicación de la resolución correspondiente para su designación.