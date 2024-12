Ministro Santiváñez evade responsabilidad por aumento de criminalidad en su gestión: “Viene del 2021”

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, insiste en evadir su responsabilidad por los altos índices de criminalidad reportados en los últimos meses. Tal declaración llega, pese a que durante su gestión se realizó un paro nacional de transportistas que exigían mayor seguridad al ser víctimas de extorsiones y amenazas.

Sin embargo, el titular del Mininter omitió este hecho y aseguró que la inseguridad no corresponde a su gestión. "Nosotros todos los días capturamos delincuentes. Pero esta organización criminal, o esta criminalidad, no viene de los últimos seis meses en donde está este ministro acá sentado, viene desde el 2021″, dijo a la prensa durante un evento en Cañete (Lima), donde participó en la entrega de 30 camionetas para comisarías de la jurisdicción.

"Nosotros estábamos prácticamente luchando contra lo que nos dejaron estamos enfrentando lo que nos dejaron y estamos en toda esa lucha permanente, frontal y decidida de la Policía Nacional del Perú", agregó.

Además, referenció a sus antecesores en el cargo y los acusó de no haber realizo acciones concretas para enfrentar el problema. “Es más, justamente la criminalidad se incrementó cuando estaba justamente de ministro un caviar que regularmente sale ahí por los medios de comunicación y de manera sombría por el camino, ahí vinieron los delincuentes. ¿Qué cosa hizo él? Nada”, mencionó.

Juan José Santiváñez rechaza salir del cargo

Esta no es la única vez que Santiváñez deslinda de responsabilidad. A inicios de diciembre, durante una entrevista en RPP, rechazó salir de su cargo, pese a que él mismo había dicho que renunciaría si las cifras de inseguridad no bajaban. "¿Por qué quieres que renuncie? El compromiso lo he cumplido. Los resultados están ahí, y es algo que no lo digo yo, lo dicen los alcaldes y la Policía Nacional", declaró. Asimismo, cuando le consultaron sobre los resultados del estado de emergencia, increpó al periodista a que le consulte a los 14 alcaldes cuyos distritos tienen esta medida.

"La ola criminal se ha reducido. (…) No es porque lo diga yo, pregúntale a los 14 alcaldes, todos han señalado que hay resultados positivos", afirmó el ministro del Interior. Durante esta parte de la entrevista, Santiváñez se exaltó y dijo que cuenta con evidencia en video de las declaraciones de los alcaldes para sustentar su postura sobre los avances del estado de emergencia.