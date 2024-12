El ministro Juan Santiváñez declaró a la prensa tras la reciente encuesta de Datum para el Diario El Comercio que ubica a la presidenta Dina Boluarte con un 3% de aprobación y 95% de desaprobación sobre su gestión. El titular justificó la mala imagen que tiene la mandataria ante la ciudadanía alegando que ella trabaja para mejorar el país, no para mejorar su popularidad; sin embargo, las cifras revelan que cada vez el descontento de la población con este mandato es mayor.

"Bueno, miren, como ya lo dijo la señora presidenta constitucional de la República, a ella estas cuestiones no la no la mueven. Ella no trabaja para ser popular, sino, por el contrario, para darle al Perú mayores satisfacciones. Fíjense, se dice o se habla de la popularidad de la señora presidenta, pero no se dice que el sol es la moneda más fuerte de la región (...) entonces, finalmente, yo creo que la historia al final juzgará este Gobierno y juzgará sobre todo por las obras que está desarrollando y desempeñando que ha realizado bien", dijo a la prensa.

Asimismo, se refirió al pedido que realizó este viernes 20, Junior Izquierdo o Capitán 'Culebra' , quien llegó a la sede de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y junto a su abogado exhortaron al ministro del Interior a someterse a los peritajes necesarios con relación a los audios que han presentado en el que se escucharía la voz de Santiváñez.

"Puede solicitar lo que quiera, pero finalmente yo estoy sometido a la justicia, estoy aportando todos, los todos los y cumpliendo con todos los lineamientos de la Fiscalía. Entonces, finalmente, el señor lógicamente, tiene que ganarse los frijoles y para esto siempre utiliza las cámaras y hace sus pedidos", enfatizó Santiváñez.

Dina Boluarte ironiza acerca de su baja desaprobación

La presidenta Dina Boluarte ofreció un discurso breve durante un evento oficial en la ciudad de Chalhuanca, en la región de Apurímac. Durante su intervención, la mandataria se refirió de manera irónica a los resultados de la reciente encuesta realizada por Datum para el diario El Comercio, que indica que su aprobación es del 3%, mientras que su desaprobación alcanza un 95%. Estas cifras generaron controversia, especialmente porque el primer ministro, Gustavo Adrianzén, había expresado previamente que la percepción pública sobre Boluarte mejoraría tras la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024.

"Cuando las personas allá en Lima dicen 3% de aprobación de la presidenta, ¿nosotros qué les decimos? aquí estamos. Por eso, yo solamente sonrío y digo señor perdónalos porque no saben lo que dicen ni lo que encuestan, aquí esta el pueblo chalhuanquino, aymarino y apurimeño, aquí está de la hermosa capital de Chalhuanca", dijo ante el reducido público que se encontraba presente.