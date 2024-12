El ministro de Justicia, Eduardo Arana tuvo una entrevista en canal N, en la que dio su posición sobre lo ocurrido el programa Qaliwarma, que pertenece a la cartera de ulio Demartini, y dijo que el ministro hizo todas las acciones correctas, pese a que se les dio alimentos en mal estado a los niños de centros educativos del país y a través de un reportaje de 'Cuarto poder' se supo que la empresa Frigoinca habría pagado a funcionarios de DIGESA para alterar los análisis de niños intoxicados.

"En primer lugar, lo mas importante, considero lamentable que existan proveedores que puedan darle este nivel de alimentos a niños de nuestro país. Esperemos que esto sea verificado, no voy a adelantar opinión. Tenemos que establecer a los responsables penales y administrativos, El ministro ha dado una explicación coherente (...) el ministro adoptó la decisión de cesar a los funcionarios y abrir las investigaciones, creo que hizo lo correcto", explicó el ministro.

Asimismo, se refirió al prófugo hermano de la presidenta Dina Boluarte y dijo que es algo que él debe resolver con sus abogados, ya que al no ser funcionario del estado, a él no le compete. Cabe recordar, que Nicanor Boluarte ha sido condenado a 36 de prisión preventiva por ser presuntamente líder de la organización criminal denominada por la PNP como 'Los waykis en la sombra', que se encargaba de poner prefectos en el interior del país con la finalidad de inscribir su partido político Ciudadanos por el Cambio (CPP).

"El señor no es funcionario ni consejero ni está vinculado a ninguna esfera del Estado; en consecuencia, lo s procesos que tenga son de su entera responsabilidad. Está acusado, es la hipótesis de la Fiscalía, esta se debe trasladar a la realidad en su momento. Desde el Ejecutivo le digo que Nicanor no es parte del Ejecutivo ni me consta que se haya comunicado con algún ministro, no está vinculado. Para mí es asunto que debe resolver con sus abogados. Lo que recomiendo es que el mandato judicial se debe cumplir, eso depende de él (sobre entrega de Nicanor Boluarte),

Ministro de Justicia descarta que vaya a asumir la PCM

El ministro Justicia, en comunicación con 'Exitosa' descartó que se encuentre siendo considerado para asumir la Presidencia de Consejo de Ministros, actual cargo que ocupa el ministro Gustavo Adrianzén y dijo que se encuentra concentrado en cumplir con las actividades que le competen a su actual puesto.

"Solamente son especulaciones. Yo ya lo he dicho públicamente, estas son especulaciones, no hay nada más alejado de la verdad. Ni me preocupa a mí asumir otra tarea, que sea adicional a la que este momento yo he empezado y que espero terminar", aseguró el titular de Justicia.

Asimismo, opinó sobre el reciente allanamiento a la casa del vocero de la presidenta, Fredy Hinojosa y dijo que le pareció algo extraño. Cabe resaltar que este allanamiento fue en el marco de las investigaciones por el caso Qaliwarma, que involucran a los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, entre otros.

"La lucha contra la corrupción es frontal, caiga quien caiga. La política del Gobierno es frontal y no apañamos. Sin embargo, yo si debo expresar mi preocupación y extrañeza con relación al caso del señor Fredy Hinojosa. Lo que la Fiscalía está haciendo, utilizando los mecanismos que le prevén, meter a todos en un solo saco", manifestó.