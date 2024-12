La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien asumió el cargo a inicios de noviembre último, comunicó, en una entrevista a RPP, que alista posibles cambio en el interior del Ministerio Público. Sin embargo, aseguró que tal decisión no afectará a los fiscales superiores y coordinadores de los casos emblemáticos.

Específicamente, hizo referencia al caso Lava Jato, el cual es dirigido por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. "Casos como Lava Jato por supuesto que van a continuar, y tienen que continuar con sus mismos fiscales, hasta el final", precisó.

En tanto, sobre los otro casos explicó que ya se han ejecutado algunos cambios. "Estoy a menos de dos meses de haber asumido, estamos todavía evaluando. Se han hecho unos primeros cambios respecto de un par de coordinaciones, todavía estamos evaluando al personal, los informes que nos han hecho llegar las diferentes coordinaciones, para poder ver si es que es necesario refrescar a los encargados de las coordinaciones", indicó.

"Lo que quiero dejar en claro es que, cuando hablo de refrescar posiblemente, eventualmente, son las coordinaciones, no mover a los fiscales de los casos, porque son casos complejos y para poder involucrarse en el caso toma muchísimo tiempo, entonces, estratégicamente no es conveniente para la institución y para los usuarios", agregó.

Delia Espinoza sobre investigación a fiscal Domingo Pérez

En otro momento, la fiscal se refirió a la investigación preparatoria que ella misma inició contra el fiscal Domingo Pérez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito al advertir un supuesto desbalance patrimonial.

"En principio, todos los fiscales, operadores de justicia, jueces, incluso policías o cualquier otro funcionario público, siempre está sometido a las leyes, acá no hay diferencias. Si hay una denuncia y si hay una causa probable que ha surgido en esta carpeta respecto del fiscal Pérez, la cual yo he conocido recién a mi llegada y estaba ya, prácticamente, con el plazo vencido la investigación preliminar, no podía ampliar[se] más, en principio, número uno; y número dos: hay una pericia que puede ser cuestionable, que puede ser revisable, pero lo que sucede es que se le tiene mucho temor a la formalización", explicó.

En ese sentido, insistió en que tal investigación no implica que Domingo Pérez sea retirado de los casos que sigue. "No es que la formalización ya es acusación, no se está llevando a juicio y no necesariamente tiene que haber una suspensión o un retiro del señor fiscal de su caso", acotó.