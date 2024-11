Buscan que colaboradores eficaces del caso Odebrecht declaren contra José Domingo Pérez y Rafael Vela

En una situación inédita, el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay ha citado a los colaboradores eficaces del Equipo Especial Lava Jato, Luis Nava y Miguel Atala, para que declaren en contra de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. Esto con el objetivo de corroborar que existió el plan de “cercar a Alan García”, según ha relatado el exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.

En el documento difundido por Hildebrandt en sus trece y al que también accedió La República, se sostiene que las declaraciones de Atala y Nava confirmarían que fueron presionados para que se acogieran a la colaboración eficaz y revelen los millonarios sobornos a García. La supuesta presión habría sido la detención de sus hijos, Samir Atala Nemi y de José Nava Mendiola.

Consultado por este diario, Pérez afirma que Villanueva se estaría valiendo de situaciones pasadas para enlodar el trabajo realizado por el Equipo Especial a lo largo de los años.

“Está buscando una injerencia indebida en las investigaciones que se está siguiendo en el caso Lava Jato. Primero en el caso Cócteles, señalando que el caso es parte de una orquesta dirigida por Gorriti cuando el caso Cocteles ha pasado por diversas instancias judiciales: Corte Suprema, Tribunal Constitucional y hoy está en juzgamiento. Ahora quiere tener injerencia en el caso que vincula al gobierno aprista”, indicó el fiscal.

Peréz Gómez también calificó como “intolerable” que el fiscal supremo Alcides Chinchay “se haya prestado a la instrumentalización de una investigación”.

“Con qué seguridad y confianza otros fiscales acogerán a colaboradores eficaces si el día de mañana van a llamar a estos colaboradores eficaces para que declaren en contra de ellos. Es una situación que genera incertidumbre a nivel de la Fiscalía”, apuntó.

Confesiones que matan

Miguel Atala, quien se desempeñó como vicepresidente y director de Petroperú durante el segundo gobierno aprista, reveló que entregó más de 1,3 millones de dólares, provenientes de Odebrecht, a García. Fueron en total 43 entregas entre 2010 y 2017, de las cuales 4 se dieron en Palacio de Gobierno.

Durante la audiencia de mayo de este año en la que se tomó su declaración como prueba anticipada, Atala detalló un hecho ocurrido en 2010: “Llegué a Palacio, (…) el señor (Luis) Nava informó al presidente que me encontraba ahí y me acompañó hasta la puerta de la oficina del presidente. El presidente me saludó y él (Nava) se retiró. Estuvimos conversando de temas generales y en ese momento me dijo: ‘¿Miguelito, te ha dicho Lucho Nava el tema este (el dinero que Odebrecht había depositado en su cuenta en Andorra)?’. ‘Sí —le dije—, sí me ha dicho’. Entonces me dijo: ‘Cuando puedas, sin incomodarte, a ver si me puedes ir trayendo’. ‘Como no, presidente’. Me invitó mi cafecito y me retiré”.

Miguel Atala reveló los depósitos de Odebrecht en una cuenta de Andorra.

En tanto, Luis Nava, exsecretario presidencial de Alan García, confesó que, en 2006, Jorge Barata le entregó al expresidente loncheras con 60.000 dólares en su interior. También admitió la entrega de dinero en Palacio mediante maletines con claves que únicamente conocían el exjefe de Odebrecht en Perú y el fallecido expresidente.

Luis Nava reveló que Jorge Barata entregaba dinero en loncheras a Alan García.

La lista de Chinchay

Además de Miguel Atala y Luis Nava, el fiscal Alcides Chinchay, a través de su adjunto, planea tomar la declaración del destituido exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien cesó a José Domingo Pérez y Rafael Vela el 31 de diciembre de 2018 a vísperas de Año Nuevo.

“Se va a corroborar que Gustavo Gorriti habría presionado al fiscal de la Nación de ese entonces Pedro Chávarry para no removerlos de sus cargos a los investigados”, afirma Chinchay en su disposición.

No se debe pasar por alto que Chávarry fue sentenciado a 4 años de prisión suspendida por pedir indebidamente información reservada sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y cesar a Pérez y Vela para beneficiar a la cúpula de Fuerza Popular.

Pedro Chávarry, destituido exfiscal de la Nación.

También se busca la declaración de la destituida Patricia Benavides. Según el propio testimonio de Jaime Villanueva, la exfiscal de la Nación no mostró resistencia al pedido de la congresista Martha Moyano para que remueva a los fiscales del Equipo Especial.

De acuerdo con el filósofo, Benavides le dijo a Moyano que había que esperar a que José Domingo Pérez “se vaya por sus propios méritos”. Ello en referencia a que, a la fecha del pedido, el fiscal postulaba para ser juez superior de la Corte Superior Nacional. La exfiscal de la Nación también indicó, según Villanueva, que “seguramente” José Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, suspendería a los referidos fiscales.

Otras declaraciones que busca el despacho de Chinchay son las de los fiscales Hamilton Castro, Germán Juárez, Richard Rojas y Luz Taquire.