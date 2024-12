Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, fue abucheado por el público asistente en su participación en la celebración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho en el marco del IV Congreso Nacional de Consejeros Regionales, realizado el pasado 4 y 5 de diciembre. En la serenata del evento — que se llevó a cabo en la feria de Canaán —, Oscorima reconoció que le prestó relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte, no obstante, lo calificó como un "error".

"Uno de mis errores y lo reconozco aquí (en el evento de Bicentenario de la Batalla de Ayacucho) es haber prestado mis relojes Rolex a la presidenta de la República (Dina Boluarte)", declaró Oscorima Núñez, acto seguido, la ciudadanía reaccionó con gritos y pifias.

Es importante resaltar, que Oscorima viene siendo investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico, en el marco de las indagaciones en el que se involucra la entrega de relojes Rolex y joyas de alto valor a la mandataria Dina Boluarte a cambio de un posible incremento en el presupuesto público para su región por S/100 millones.

Wilfredo Oscorima: gobernador de Ayacucho restó importancia a la opinión pública

En tanto, en el mismo evento del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, el gobernador regional restó importancia a la opinión pública con relación a la veracidad de sus declaraciones sobre la entrega de relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, Oscorima — quien viene siendo investigado por el delito de cohecho activo genérico y blanco de críticas por las obras inconclusas para los Juegos Bolivarianos 2024 — expresó que solo le importa su "conciencia".

"Silencio, por favor. Me crean o no, eso no me importa, lo que a mí me importa es mi conciencia", desafió Oscorima.

Por otro lado, Oscorima Núñez envió un mensaje a las autoridades que vienen realizando investigaciones en su contra y mencionó: "como si fueran ladrones, pero no le tengo miedo, se lo he dicho al propio contralor: no le tengo miedo a la Contraloría General de la República".

Dina Boluarte: presidenta seguirá siendo investigada por caso Rolex

En tanto, la presidenta Dina Boluarte continuará una investigación preliminar en su contra por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y la omisión de presentar declaraciones en documentos que perjudican al Estado en el marco de las investigaciones por el caso Rolex.

La decisión se tomó por el juez supremo Juan Carlos Checkley debido a que la defensa de la mandataria Boluarte Zegarra no interpuso un recurso de apelación en los 3 días de plazo que se otorga, según el Código Procesal Penal. En consecuencia, Checkley informó la decisión final el 25 de septiembre tanto a la Fiscalía como a la defensa de la jefa de Estado, el abogado Juan Carlos Portugal.