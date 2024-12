Sodalicio. El Papa Francisco se reunió de manera privada con los periodistas Pedro Salinas, Paola Ugaz y Elise Allen, quienes vienen investigando los abusos y denuncias del caso Sodalitium Christianae Vitae (SVC). Los tres fueron en representación de las víctimas del SVC y recibieron el respaldo del sumo pontífice.

“Pueden usar esta reunión para decir públicamente que apoyo plenamente a la Misión Especial y no los apoyo a ellos (Giuliana Caccia y Sebastián Blanco)”, ordenó el Papa Francisco.

El encuentro se desarrolló en horas de la mañana en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, tras una reunión del Papa con Giuliana Caccia y Sebastián Blanco el pasado 23 de noviembre, luego de que ambos habrían acusado a las víctimas del Sodalicio de acoso. Además, anteriormente habían denunciado penalmente a uno de los funcionarios enviados del Vaticano — el arzobispo Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu —, quienes tuvieron la labor de investigar los presuntos abusos y malos manejos financieros del Sodalicio.

Pedro Salinas, el Papa Francisco, Paola Ugaz y Elise Allen.

A causa de la investigación de Scicluna y Bertomeu, se dio procedió a la expulsión del fundador del Sodalicio, Luis Figari —acusado por exsodalites de abuso psicológico, sexual y físico — y otros 14 miembros de alto rango. Según indicaron los periodistas al Papa Francisco, las víctimas han hallado en Scicluna y Bertomeu a personas competentes y que brindan tranquilidad en este proceso.

Papa Francisco: ¿qué dijeron los periodistas Paola Ugaz, Pedro Salinas y Alise Allen a su salida del Vaticano?

A su salida de la reunión en el Vaticano, la periodista Paola Ugaz mencionó que le comentó al Papa Francisco la necesidad de las reparaciones a las víctimas y perseguidos por el caso Sodalicio, así como la "desgraciada reunión" entre el sumo pontícife con Giuliana Caccia y Sebastián Blanco.

"Yo le dije que había sido una desgraciada reunión, el 23 de noviembre, con Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, porque rompió la confianza con las víctimas que han seguido declarando en el caso y, él nos ha dicho que reitera el apoyo a la Misión Especial que han investigado el tema y que no los apoya a ellos", expresó.

Por su parte, Elise Allen indicó que "han pedido un apoyo a las víctimas de los Estados Unidos, porque he encontrado que hay muchas que todavía no son escuchadas, porque tienen miedo de hablar por los ataques y las repercusiones". En ese sentido, Allen resaltó su pedido de "amplificación con una visita para escuchar a todos los que todavía no hablan".

En tanto, Pedro Salinas destacó que "el apoyo del Papa Francisco está con las víctimas, está con los sobrevivientes, está con los periodistas, que vinimos sufriendo una casería inmisericorde desde hace 7 años".