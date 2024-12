En medio de un evento desarrollado en la ciudad de Piura, la presidenta de EsSalud, María Elena Aguilar, fue consultada sobre las investigaciones en su contra por un presunto intento de favorecimiento de parte de su colega, el cirujano plástico Mario Cabani, conocido por haber realizado la intervención quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte, la cual la ausentó de su cargo presidencial durante algunos días a mediados del año 2023.

Aguilar, quien no se mostró cómoda al declarar ante la prensa, aseguró que las investigaciones sobre su vínculo con Cabani y las posibles implicancias durante su ejercicio como presidenta de EsSalud están a cargo de la Fiscalía y, en consecuencia, no puede brindar un descargo. “No tengo nada que declarar al respecto, es una investigación donde ya intervino la Fiscalía. (…) Como entenderán, para no perturbar las investigaciones, no puedo dar declaraciones”, indicó.

PUEDES VER: Juez devolvió barco pesquero incautado a la empresa Austral Group

Asimismo, al ser consultada sobre la omisión en su declaración jurada del vínculo laboral que mantuvo en su momento con Mario Cabani, Aguilar respondió que dicha información ya estaba "reportada" y que "no tenía nada más que decir" al respecto.

Presidenta de EsSalud menospreció la labor de la prensa

En cuanto a la contratación de su hijo en el Proyecto Legado, en el cual habría sido seleccionado por recomendaciones que alteraron el proceso de concurso público, Aguilar afirmó que no había favorecido de ninguna manera a su hijo menor. Añadió que, aunque lo hubiera hecho, no sería un delito, ya que no ocupa el cargo de ministra: “Mi hijo no ha ganado ningún servicio. Lamento mucho esta situación. (…) Y no estaría prohibido, porque yo no soy ministra”, expresó.

Al término de sus declaraciones, la presidenta de EsSalud subió a su vehículo acompañada de su escolta personal. Sin embargo, se volteó y se quejó por haber recibido tales cuestionamientos en lugar de temas relacionados a su función médica. "Qué pena que no les interesen las actividades médicas", exclamó.

Posteriormente, subió al vehículo que la esperaba y, en esa circunstancia, se le oyó menospreciar la labor de la prensa: "Tonteras preguntas", dijo.

Mario Cabani intentó gestionar un acuerdo con Maria Elena Aguilar a favor de su ONG

El cirujano Mario Cabani, conocido por su vínculo con la presidenta Dina Boluarte tras realizarle cirugías estéticas, ha despertado polémica debido a su intento de gestionar un acuerdo con EsSalud a través de su ONG. Este convenio, señalado en un informe de 'Panorama', ha generado cuestionamientos sobre la ética en el manejo de esta entidad pública, dado que prometía canalizar pacientes hacia Cabani, levantando sospechas de posibles conflictos de interés.

PUEDES VER: Las veces que los ministros negaron que Dina Boluarte se realizó una cirugía estética y se ausentó de sus funciones

El documento del convenio, compuesto por 19 cláusulas, estaba listo para ser firmado por el Gerente General de EsSalud, Roland Iparraguirre Vargas. Sin embargo, la presidenta de EsSalud, María Elena Aguilar, declaró que dicho acuerdo no se concretará, a pesar de su cercanía con Cabani, lo que ha generado críticas sobre la transparencia del proceso. Aunque Aguilar afirmó no haber participado en el postoperatorio de Boluarte, la coincidencia entre las fechas de las cirugías y las negociaciones ha suscitado dudas sobre la integridad de ambos involucrados.