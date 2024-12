En tan solo dos horas, el Pleno del Congreso aprobó en la sesión del último sábado 30 de noviembre la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025. El dictamen, que fue aprobado por mayoría en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, establece un presupuesto total de más de S/251 mil millones.

De esta norma no solo llama la atención la celeridad con la que fue aprobada, sino también que se hizo sin contar con el viceministro de hacienda, cargo perteneciente del Ministerio de Economía, fundamental para atender las propuesta de presupuesto, pues es el encargado en materias de presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, abastecimiento y gestión fiscal de los recursos humanos, correspondiendo a su despacho articular la administración financiera del sector público.

Así lo confirmó el periodista Jaime Chincha, durante su programa Del Hecho al Dicho, en el cual comentó acerca del presupuesto público aprobado por el Parlamento. "Si no se sabe gastar para qué se aumenta", resaltó Chincha.

Para complementar ello, entrevistó al economista Eduardo Recoba. "Ha sido un presupuesto muy politizado. Hay un actor que se ha metido casi casi de contrabando que es el Congreso, subiéndose al carro del gasto que no le corresponde", dijo.

"Este presupuesto ha estado desde septiembre en el Congreso. Históricamente, han pasado entre 15 a 20 días entre que se debate. Algo que no se ha visto en esta legislatura. Además, este presupuesto no contó en su discusión con un viceministro de Hacienda porque no había. (...) Tenemos que estar atentos porque acá hay cosas muy opacas, muy extrañas, sobre la participación del Congreso dentro de la discusión", agregó.

Jaime Chincha sobre agresión a congresista Alejandro Cavero: "Él no debió quitarle el celular"

En otro momento, el periodista hizo referencia a la agresión sufrida por el congresista Alejandro Cavero en el Museo de Arte de Lima. Los videos compartidos en redes sociales muestran al congresista con su camiseta rasgada y sin gafas, mientras es acompañado por personal de seguridad hacia la salida, en medio de gritos como: "¡Fuera, mier***!" y "¡No hace nada por el país!".

En comunicación con Epicentro.TV, Cavero relató que se encontraba junto a sus amigos dentro de la mencionada fiesta en Centro de Lima cuando una mujer empezó a insultarlo y a grabarlo. Esto incomodó al legislador, por lo que le quitó el celular. En el jaloneo es que se le rompe el polo y los lentes. En los videos grabados se escucha decir a la mujer: "Devuélveme el celular".

"Ninguna agresión tiene justificación, pero el señor Cavero no debió quitarle el celular a la señorita que lo estaba grabando. Cuando una persona es pública tiene que apechugar. Todavía luego él se pone a grabar y eso también es una agresión. No puedes quitarle el celular a alguien así nomas. Eso es agredir a alguien. Lo único que tenias que hacer era irte del lugar", comunicó el periodista.