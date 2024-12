El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, dictó la orden de prisión preventiva por 36 meses en contra del hermano de la presidenta de la República Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, por ser presuntamente líder de la organización criminal 'Los Waykis en la Sombra', que se encargaba de colocar a personas en puestos clave al interior del país para de esta manera crear el partido político llamado Ciudadanos por el Perú (CPP). Desde el dictamen, Boluarte se encuentra como no habido y según el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la Policía Nacional del Perú "lo está buscando".

Según el abogado penalista Jesús Sánchez, es un asunto que está en manos del Ministerio del Interior , pero que las decisiones que se tomen estarían influenciadas por lo que pueda decir la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya que se trata de un caso que podría llevar a su hermano a prisión, pero que según la justicia correspondería que la institución indicada, en este caso el ministerio, actúe con decisiones independientes de lo que pueda representar Nicanor Boluarte para la mandataria de la Nación.

"Esto vendría a ser una decisión del Ministerio del Interior, esperemos que tengan la decisión correcta, recordemos que es el hermano de la máxima representante de nuestro país, entonces hace falta que los organismos actúen de manera independiente en el correcto ejercicio de sus funciones y que no pase lo mismo que sucede con Vladimir Cerrón que lleva más de un año prófugo si no me equivoco y tampoco se ve la intención de capturarlo", señaló.

Decisión corresponde al Ministerio del interior

La última vez que se le vio al hermano de Dina Boluarte fue el 17 de noviembre en la audiencia de prisión preventiva de 4 de las 6 personas que investiga el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Cuando prendió su cámara se le pudo observar al interior de un auto; sin embargo, no se pudo distinguir cuál era su ubicación exactamente. Esa audiencia se extendió tanto que tuvo que ser retomada al día siguiente y ahí fue cuando Nicanor Boluarte brilló por su ausencia.

El abogado Lamas Puccio coincide en que esto corresponde al criterio exclusivo del Ministerio del Interior. Según él, se podría tomar en consideración sus vinculaciones familiares para tomar la decisión de incluirlo en la lista de los más buscados.

Por otro lado, el abogado François Rojas, señala que incluir a alguien en la lista de los más buscados podría llegar a ser una decisión más política que penal. "Para determinar si una persona puede estar en la lista de los más buscados, a mí criterio podría llegar a ser una decisión más política que penal, dependiendo de cómo esto impactaría en el Gobierno o alguna instancia del Estado. Obviamente, hay supuestos que se tienen que cumplir, como el peligro, la pena, el contexto, pero en Perú que el Ministerio del Interior pida una recompensa por un fugitivo es más una decisión política, se podría solicitar que lo busquen pero si no lo solicitan es porque no existe la intención aún", sostuvo.