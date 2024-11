El exministro del Interior, Carlos Basombrío, se refirió al papel que viene desempeñando el Gobierno de Dina Boluarte y lo calificó como "insostenible" en medio de la crisis política que viene atravesando la presidenta debido a la censura contra el exministro Rómulo Mucho por el caso Reinfo y su baja aprobación en las encuestas. En ese sentido, resaltó que el mandato de Boluarte resulte "políticamente representativo para el país".

"Es insostenible que haya un Gobierno de esas características, pero está ahí. Es un Gobierno insostenible, políticamente, representativamente", expresó.

En esa misma línea, Basombrío indicó que Boluarte Zegarra "está buscando desesperadamente un primer Ministro" en reemplazo del actual titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Por ello, recordó los dichos del excanciller Javier Gonzáles-Olaechea, quien mencionó que en un momento la mandataria le ofreció ser el jefe de la PCM.

"Está buscando desesperada un primer ministro. Lo ha dicho expresa y taxativamente el excanciller (Javier Gonzáles-Olaechea), donde dijo: 'a mí, me lo ofrecieron y no acepté'. Yo creo que, además, no debería aceptar por lo que dijo, sino porque lo botaron de la peor manera, pero (Dina Boluarte) le ofreció el premiarato a quien había votado de mala manera un par de meses antes", resaltó.

Por otro lado, Carlos Basombrío habló de la labor del ministro del Interior, Juan José Santiváñez y mencionó que "no es sostenible, pero continúa". Finalmente, Basombrío Iglesias argumentó que el mandato de Boluarte "se sostiene por el Congreso de la República".

Dina Boluarte: empresarios reaccionan a la inasistencia de la presidenta al CADE 2024

La presidenta Dina Boluarte decidió no asistir a la clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) el pasado jueves 28 de noviembre en Arequipa. En consecuencia, empresarios y economistas lamentaron la inasistencia de Boluarte en este encuentro de alta importancia. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Julio Cáceres, indicó que la ausencia del Ejecutivo "demuestra que están a espaldas del país".

"Lamento la no concurrencia de un miembro del Ejecutivo. Ha estado el gobernador regional, el alcalde provincial, algunos congresistas que han asistido en forma individual, pero del Ejecutivo la ausencia es notable y simplemente creo que esto demuestra que están a espaldas del país y de los empresarios. Lo digo con el mayor respeto", expresó.

Cabe recordar, que horas previas a realizarse el evento, se había confirmado la asistencia de la jefa de Estado al CADE 2024, sin embargo, según la información de distintos medios, se resaltó que Boluarte habría puesto como condición no responder a las preguntas que puedan realizarse, sino que solo pueda llevar su discurso preparado. A dicha reunión de líderes empresariales, políticos y economistas no asistió la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, y el ministro de economía, José Arista.