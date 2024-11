El pasado 26 de noviembre, el exprimer ministro, Salvador del Solar, protagonizó una tensa entrevista con la periodista Diana Seminario, luego de que ella publicara una columna en la que hace referencia a la disolución del Congreso en septiembre del 2019. En ese sentido, Del Solar indicó que "volvería a plantear la cuestión de confianza", que llevó al expresidente Martín Vizcarra al cierre del Parlamento.

"Yo no hice nada por orden del expresidente Martín Vizcarra, fue por una decisión del Poder Ejecutivo. Si volviera a estar, si hoy estuviéramos, 29 de septiembre del 2019, en la situación en la que estábamos, por supuesto, que volvería a plantear la cuestión de confianza exactamente en los términos que la planteé", aseguró.

Los entredichos entre Del Solar y Seminario escalaron a televisión nacional debido a que el actor publicó un hilo en su cuenta oficial de X, donde desmentía la publicación que hizo la periodista el pasado 23 de noviembre, en la que menciona que el Tribunal Constitucional declaró "improcedente" la demanda competencial que presentó el Legislativo por el cierre del Congreso.

Asimismo, el expresidente del Consejo de Ministros se refirió a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en el año 2019, motivo por el cual presentó una cuestión de confianza para frenar el proceso de selección presuntamente irregular en el Congreso.

"En el año 2019, eso no suponía ninguna limitación para plantear una cuestión de confianza. El excongresista Enrique Chirinos Soto, cuando se debatía la Constitución (Política) de 1993, fue muy claro en decir: no hay límites, la cuestión de confianza tiene espíritu abierto, el primer ministro puede plantearla cuando quiera, como quiera, está en el libro de debates".

Finalmente, agregó que: "en el año 2018, el Tribunal Constitucional, presidido entonces por Ernesto Blume, cuando el Congreso quiso modificar su reglamento para acotar la cuestión de confianza, por unanimidad, dijo que no se podía acotar, así que en el 2019 fue perfectamente presentada".

Salvador del Solar increpó a Diana Seminario por acusación de golpe de Estado

En medio de la entrevista en televisión nacional, Salvador del Solar increpó a la periodista Diana Seminario por la publicación en su columna de opinión y aclaró que el Tribunal Constitucional declaró infundado, y no improcedente, la demanda competencial interpuesta por el Congreso. En ese sentido, Del Solar indicó que "la sentencia es larga y detallada, es cosa juzgada".

"Usted está diciendo que fue un golpe de Estado y eso no es algo que se pueda colegir con la sentencia del TC. Usted es libre de opinar lo que quiera, como cualquier ciudadano, pero no puede decir cosas falsas. Usted dice que no se pronuncia sobre el fondo, pero miente. Diana, usted miente", corrigió.