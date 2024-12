Cheque de estímulo del IRS: conoce cómo puedes calificar al pago de US$1400 en EE. UU.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha anunciado un nuevo lote de pagos automáticos destinados a un millón de contribuyentes en los Estados Unidos. Estos cheques, que suman un total aproximado de US$2.400 millones, corresponden al Crédito de Reembolso de Recuperación (RRC) y serán distribuidos sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales.

El análisis interno del IRS reveló que muchas personas que presentaron su declaración de impuestos en 2021 no reclamaron este crédito, a pesar de ser elegibles. Por ello, el organismo ha decidido emitir estos pagos de forma automática para evitar que los contribuyentes tengan que presentar una declaración enmendada.

El monto del cheque de estímulo variaba dependiendo del estado civil y la cantidad de dependientes de cada contribuyente. Foto: WFLA

¿Qué es el Crédito de Reembolso de Recuperación?

El Crédito de Reembolso de Recuperación (RRC) es un crédito reembolsable dirigido a personas que no recibieron uno o más Pagos de Impacto Económico durante la pandemia de COVID-19. Según el IRS, solo son elegibles aquellos que no solicitaron este crédito para el año fiscal 2021 o que, habiéndolo solicitado, no lo recibieron.

El IRS previamente emitió tres rondas de pagos de estímulo durante la pandemia, por lo que la mayoría de los contribuyentes elegibles ya han recibido estos montos. Sin embargo, algunos contribuyentes calificados quedaron fuera del proceso y ahora recibirán este pago especial.

¿Quién califica para recibir estos pagos automáticos?

El IRS ha definido que los pagos automáticos se enviarán únicamente a contribuyentes calificados. Estos son individuos que presentaron una declaración de impuestos en 2021 pero que no reclamaron el Crédito de Reembolso de Recuperación o ingresaron un valor de $0 en el campo correspondiente, a pesar de ser elegibles.

Además, quienes aún no hayan presentado su declaración de impuestos para 2021 todavía pueden hacerlo y reclamar el crédito antes del 15 de abril de 2025. Incluso aquellos con ingresos mínimos o inexistentes podrían calificar si cumplen con los requisitos establecidos por el IRS.

¿Cuánto dinero recibiré?

El monto del pago varía en función de varios factores, pero el valor máximo es de US$1.400 por persona. Este pago se calculará tomando en cuenta la declaración de impuestos de 2021 del contribuyente.

El IRS ha indicado que los pagos serán depositados directamente en la cuenta bancaria proporcionada en la declaración de impuestos más reciente del contribuyente o, en su defecto, enviados como cheques en papel a la dirección registrada.

¿Por qué se están enviando estos cheques ahora?

El comisionado del IRS, Danney Werfel, explicó que este lote de pagos automáticos busca corregir un error común detectado en las declaraciones de impuestos de 2021. Al analizar nuestros datos internos, nos dimos cuenta de que un millón de contribuyentes pasaron por alto este complejo crédito cuando en realidad eran elegibles, afirmó Werfel.

El IRS tomó la decisión de emitir los pagos automáticamente para evitar que los contribuyentes tengan que presentar declaraciones enmendadas, un proceso que suele ser tedioso y complicado.