La presidenta Dina Boluarte brindó una entrevista a CCTV, el medio oficial de China en el que si bien resaltó el avance que ha tenido el país asiático durante las últimas cinco décadas, también dejó expuesta una dura realidad que su gestión no ha podido cambiar en cuanto a la demora en la construcción de colegios.

"Me cayó tremenda sorpresa y además admiración que una ciudad como Shenzhen que antes era un puerto de pescadores en 50 años es una ciudad no solamente cosmopolita sino con una tecnología a flor de piel. Y aquí en el Perú necesitamos 50 años para construir un colegio, esas son las diferencias abismales cuando vemos que hay una mirada de país de un líder, no mira de aquí a uno o dos años, está mirando a 5, 10, 15 proyectándose a 2050", sostuvo la mandataria.

Asimismo, en otra parte de la entrevista, la presidenta resaltó que está cumpliendo con sus promesas y que al final de su periodo como mandataria estará satisfecha porque logró un cambio; sin embargo, esto se contradice con las últimas encuestas que la ubican con un 3% de aprobación por su trabajo y es la más impopular del mundo.

"Yo creo que cuando se hacen las cosas con amor, no hay cansancio, no hay hambre, no hay sed. Lo único que tenemos entre manos y en nuestro corazón es ese amor por construir un país distinto, en julio de 2026 podré decir con orgullo y con satisfacción 'misión cumplida, hice todo lo posible por cambiar la situación de mi país', estamos inaugurando colegios bicentenarios con tecnología", mencionó.

Dina Boluarte dice que se puede cocinar sopa, segundo y postre con 10 soles

En una reunión con representantes de las ollas comunes, la presidenta Dina Boluarte abordó temas relacionados con la economía y la alimentación en los hogares peruanos. La mandataria aseguró que con diez soles se puede preparar un menú completo que compone sopa, segundo y "hasta postrecito", según sus palabras. Esto difiere de la realidad donde la canasta básica va cada vez en aumento.

"Son las mujeres quienes, aunque ingresen pocos recursos, saben administrarlos de manera eficiente. A veces, con diez solcitos podemos hacer sopa, segundo e incluso un postrecito. Nos las arreglamos, así somos las mujeres", expresó Boluarte frente a las madres de las ollas comunes.