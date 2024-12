Fabián Bustos aseguró que dejará la dirección técnica de Universitario si se concreta la salida de Jean Ferrari de la administración 'crema'. El último jueves 26 de diciembre, Ferrari anunció que, si bien aún no había sido notificado, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) tomó la decisión de removerlo de su cargo. En ese sentido, él no se iría solo, pues todo su equipo se había solidarizado con él y, de manera unánime, darían también un paso al costado.

Pero esto no solo afectaría a Universitario de forma dirigencial, sino también a nivel futbolístico, pues Fabián Bustos confirmó que dejaría de ser técnico del club si se llega a concretar la salida de Ferrari. El argentino habría tomado dicha decisión debido a que considera que la posible destitución del administrador por parte de Sunat sería arbitraria.

Fabián Bustos no continuará como técnico de Universitario ante salida de Jean Ferrari

El jueves 26 de diciembre, Jean Ferrari organizó una conferencia de prensa donde dio a conocer que la Sunat había decidido retirarlo del cargo pese a aprobar el plan de viabilidad para el pago de la deuda de Universitario. Ante ello, Gustavo Peralta, periodista de Líbero, confirmó que Fabián Bustos también dejaría su cargo en caso se confirme la destitución de Ferrari.

“Si se confirma la salida de la administración temporal, tenemos la confirmación de que Fabián Bustos no continuará como DT de Universitario de Deportes. Consideran desde el comando técnico que es inaudito que se busque sacar a la AT que más éxito tuvo en todo aspecto y, además, porque Ferrari los contrató”, señaló el comunicador a través de su cuenta de X.

Esta información también fue replicada por otros medios, como RPP, que sostuvo comunicación con el estratega y dio a conocer su decisión. “También se va: En comunicación con RPP, Fabián Bustos confirmó que él y su comando técnico renunciaran a Universitario de Deportes en caso se concrete decisión de Sunat de remover a Jean Ferrari de la administración del club”, añadió.

De esta forma, la decisión de destituir a Ferrari como administrador de Universitario no solo afectaría al club en el aspecto dirigencial, sino también deportivo, pues el líder del último título podría dejar la institución. Todo ello, sumado a la incertidumbre de quién podría ser el nuevo mandamás de la ‘U’ pone en duda el planeamiento de cara a la temporada 2025 de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Jean Ferrari anunció que Sunat decidió removerlo como administrador de Universitario

Jean Ferrari habló en conferencia de prensa para anunciar que dejará el cargo de administrador de Universitario ante la decisión de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) de removerlo del cargo. Ferrari señaló que, si bien el ente gubernamental no le notificó dicha información, algunas fuentes confiables le adelantaron la resolución.

“Hemos recibido información muy sensible y preocupante, de lo que ya a estas horas se ha podido finiquitar, que es la posibilidad real, mediante un acta, para la destitución de mi persona como administrador del club. Esto hecho en Sunat mediante un comité armado de manera exprés y saltándose toda la legalidad del caso”, aseguró.

“La ley nos respalda como administración. Han cometido un ‘caballazo’, como se puede denominar vulgarmente. Ante situaciones de esta naturaleza, pues hay que tratarla como amerita y lo que amerita evidentemente es la vulgaridad ante la ilegalidad de lo que se está cometiendo. Se está cometiendo irregularidad y lo que tenemos que hacer es combatir la corrupción”, agregó Ferrari.

No habría fundamento legal para destituir a Jean Ferrari

Tras conocerse la decisión de la Sunat, el abogado argentino Marcelo Bee Sellares aseguró que no existen causales que avalen la destitución de Jean Ferrari como administrador de Universitario. “¿Cuáles son las causales para remover un administrador? Ley 32.113 indica: a) fallecimiento b) renuncia c) incapacidad física o mental permanente. La ley no marca otra causal. El plan de viabilidad se aprobó. El administrador ratificado. ¿Cuál otra causal y con que fundamento?”, publicó.