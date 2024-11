El pasado martes 19 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra el hermano mayor de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, por ser el presunto líder de la organización criminal Los Waykis en la Sombra. Desde el último lunes, Boluarte Zegarra se encuentra no habido tras no presentarse a la audiencia del Poder Judicial y no entregarse a la justicia para cumplir con el mandato del Poder Judicial.

Nicanor Boluarte EN VIVO: últimas noticias sobre el hermano de Dina Boluarte 12:46 Nicanor Boluarte: Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra hermano de Dina Boluarte El pasado martes 19 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte, por ser el líder de la presunta organización criminal Los Waykis en la Sombra.