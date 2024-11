Más corrupción, peor seguridad y Boluarte sin asomo de mejora

La corrupción, la inseguridad y las dificultades de la economía y la situación política crecen para la mayoría de los ciudadanos en el país, mientras que la gestión de la presidenta Dina Boluarte no da visos de mejora, según muestra la reciente encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), una investigación realizada con el diario La República.

El estudio consultó a la población del viernes 15 al miércoles 20 de noviembre últimos y tiene márgenes de error de 2,8 puntos por encima y debajo de cada resultado para representar nuestra realidad nacional.

Aproximadamente, el 82% de los peruanos considera que en el país ha aumentado la corrupción en comparación con hace doce meses. Es decir, cuatro de cada cinco connacionales, grosso modo, advierten que este flagelo creció en el último año, mientras Boluarte gobernaba y el Congreso la respaldaba y ejercía su poder, ambos cuestionados.

Además, cerca de la cuarta parte del país percibe que la corrupción se mantiene igual a como era hace doce meses: el 26% de los encuestados por el IEP coincidió en esa respuesta.

Apenas un 2% cree que este problema ha disminuido en ese periodo, según este estudio.

Incluso esa impresión de avance de la corrupción creció: en diciembre del año pasado, los que coincidían en eso representaban un 70% de la nación.

La inseguridad está en otro pico de preocupaciones, como han enfatizado las últimas protestas en las calles. Un 90% de los peruanos considera que en el país la seguridad está peor que hace doce meses. Es una abrumadora mayoría que reitera la gravedad de este problema.

Apenas, un 8% de la ciudadanía percibe que la seguridad está igual a hace un año y un minúsculo 1% cree que está mejor, según la indagación del IEP.

Las circunstancias políticas, ya cerca de cumplirse el segundo año de Gobierno de Boluarte en llamativo entendimiento con el Parlamento, son otra preocupación muy extendida en la población nacional: un 80% considera que en el país la situación política está peor que hace doce meses precisamente. Esto es, en general, ocho de cada diez connacionales o más de tres cuartas partes de todo el país.

Asimismo, cerca de la quinta parte del Perú, 18% en la encuesta, percibe que la coyuntura política está como hace un año.

Apenas un 2% cree que estas circunstancias han mejorado en este periodo en que, a la vez, se daba el segundo año de Boluarte a la cabeza del Estado.

La economía es otro factor que, pese al recambio en el poder político, sigue afectando a los ciudadanos. Un 76% de los peruanos estima que en el país la situación económica está peor que hace 12 meses. Son tres de cada cuatro compatriotas o tres cuartas partes del país, grosso modo, con esta opinión.

Una quinta parte del Perú, 20% en el sondeo, advierte que las circunstancias económicas son iguales a hace un año y apenas un 4% ve mejoría en esto.

Boluarte y su gobierno

Un 91% desaprueba la forma como Boluarte está conduciendo su gobierno y solo un 5% la aprueba. Esta situación se mantiene con ligeros cambios.

Un 44% de la población diría que el Gobierno de Boluarte hasta ahora ha sido muy malo. A su vez, un 36% de la nación opinaría que su gestión resultó mala. Es decir, ocho de cada cuatro le dan una calificación negativa.

Un neutral 15% del país diría que no ha sido ni buena ni mala.

Apenas un 2% del país considera bueno y un casi inexistente 0,8% diría que ha sido muy bueno, según este estudio del IEP.

Mediocridad en aumento

Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

Termina el segundo año del Gobierno de la presidenta Boluarte y tanto la presidencia como el Congreso cuentan con una aprobación mínima de un 5%. Haciendo una evaluación del Gobierno de Boluarte, solo el 3% de los encuestados considera que, hasta el momento, su desempeño ha sido muy bueno o bueno, similar a la cifra registrada a fines del año pasado (4%).

La percepción de la situación económica se mantiene con una valoración negativa desde que empezamos a hacer esta pregunta en 2021. En la última encuesta del IEP, el 76% indica que la situación económica es peor que hace un año. Ocho de cada 10 encuestados creen que la situación política es peor que hace un año (pasa del 71 al 80%). Y lo más preocupante es la seguridad, pese a los estados de emergencia y la retórica alrededor de este tema, el 90% cree que es peor que en 2023. Y finalmente la sensación de que la corrupción se ha incrementado llega al 82%. Todos estos datos condensan los temas principales que un buen gobierno debería mejorar y no ha sido así. Ejemplos hay muchos, lo sucedido en Qali Warma, que daña la alimentación de niños y niñas de menores recursos, es una vergüenza.

De lo que no siempre somos conscientes es que esta mala evaluación del Gobierno y del Congreso no solo afecta la imagen de quienes están en el poder, sino que corroe la confianza de la ciudadanía en el sistema. Lamentablemente, todo parece indicar que vendrá otro año de mediocridad y que, en ese contexto, asistiremos a un proceso electoral que en el mejor de los casos no vislumbramos con claridad y en el peor, con pesimismo.