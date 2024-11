En una nueva edición de su programa 'Del hecho al dicho', el periodista Jaime Chincha entrevistó al exministro del Interior Walter Albán, con quien comentó sobre el panorama político. Durante la entrevista, analizaron la situación judicial de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, a quien le dictaron 36 meses de prisión preventa y cuyo paradero es desconocido para las autoridades.

"El grado de impunidad con el que Nicanor Boluarte huye y se declara en la clandestinidad, dice mucho también del nivel de desvergüenza con el que los Boluarte actúan", expresó el conductor. Además, el exministro Albán agregó que la presidenta estaría buscando que su hermano se mantenga a buen recaudo mientras duren las investigación y señaló la posibilidad de, incluso, un 'nuevo cofre'.

Asimismo, hablaron sobre la impopularidad de Dina Boluarte, cuya últimas encuestas la colocan con solo 3% de aprobación. "No la quiere nadie y tiene acumulado delitos. (…) Pero en el primer momento que deje el cargo, irá presa", aseguró Walter Albán. Jaime Chincha también le consultó al exministro del Interior sobre cuáles serían las alternativas para la jefa de Estado una vez que deje la presidencia.

"Una alternativa sería que se fugue o pida asilo, pero es casi imposible que haya un país interesado en un paquete tan pesado. No tiene salida esta señora", respondió Albán. Finalmente, el extitular del Mininter aseguró que la imagen de Juan José Santiváñez dentro del Estado habría sido una mala elección de Dina Boluarte, "figuras como las del ministro del interior fue la cereza de la torta. Esta institución (El Ejecutivo) está totalmente descompuesta", agregó.

Nicanor Boluarte no se entregará a la justicia, aseguró su abogado

El abogado de Nicanor Boluarte afirmó que su defendido no se entregará a la justicia mientras se resuelve el recurso de apelación contra la prisión preventiva dictada en su contra por el caso Los Waykis en la Sombra. Según el letrado, la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho tiene un carácter arbitrario y estaría influenciada por intereses políticos.

"Nosotros vamos a esperar a que nuestra apelación sea analizada por la Corte Superior y en ese momento es que se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial", expresó la defensa legal del hermano de la presidenta.

Respecto al paradero de Nicanor Boluarte, el abogado dijo no tener conocimiento exacto, pero sostuvo que su cliente estaría ejerciendo su derecho a no acatar una resolución que considera injusta y motivada por fines políticos. En su opinión, la decisión judicial refleja un claro sesgo arbitrario, lo que justifica que Boluarte no se someta mientras no haya una resolución definitiva.